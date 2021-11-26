Зеленский назначил судей КСУ вместо Тупицкого и Касминина

Судьей КСУ указом №596/2021 назначена Оксана Грищук. Указом №597/2021 судьей назначен Александр Петришин.

Представитель Верховной Рады в КСУ, нардеп от "Слуги народа" Ольга Совгиря сообщила в Telegram, что судьи назначены вместо отстраненных Зеленским Александра Тупицкого и Александра Касминина.

"Согласно закону Украины "О Конституционном Суде Украины" судья КСУ присягает не позднее пятого рабочего дня со дня назначения на должность. Таким образом, на следующей неделе новоназначенные судьи должны принять присягу на специальном заседании КСУ", – подчеркнула Совгиря.

Контекст:

27 марта был опубликован указ Зеленского, которым он отменил указ беглого президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. Зеленский сообщил, что отменил указ в рамках проверки всех действующих указов и распоряжений Януковича на предмет угрозы национальной безопасности. 30 марта Тупицкий обжаловал указ в Верховном Суде.

14 июля Верховный Суд удовлетворил его иск. Указ Зеленского от 27 марта 2021 года №124/2021, которым было отменено назначение Тупицкого на пост судьи КСУ, признан противоправным и отменен в части, касающейся Тупицкого. Офис президента обжаловал решение Верховного Суда.

17 августа Зеленский подписал указ №365/2021, которым утвердил положение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность судьи КСУ по квоте президента, а также персональный состав конкурсной комиссии.

19 октября КСУ открыл производство по делу о соответствии Основному закону двух указов президента – об отстранении Тупицкого от должности главы КСУ, а также указа, которым Зеленский отменил назначение Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.