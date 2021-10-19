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КСУ проверит указ Зеленского об отстранении Тупицкого

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КСУ открыл производство о конституционности указов Зеленского по отстранению Тупицкого от должности главы суда
КСУ открыл производство о конституционности указов Зеленского по отстранению Тупицкого от должности главы суда
Фото: president.gov.ua

Конституционный Суд Украины открыл производство по делу о соответствии Основному закону двух указов президента Украины Владимира Зеленского об отстранении Александра Тупицкого от должности главы КСУ, а также указа, которым Зеленский отменил назначение Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.

Об этом представитель Верховной Рады в КСУ, нардеп от "Слуги народа" Ольга Совгиря сообщила в Facebook. 

Представление о конституционности этих указов в суд подали 49 нардепов, оно опубликовано на сайте КСУ. В документе указано, что это представление в суд подали в июне 2021 года, его автор – нардеп от "Батьківщини" Сергей Власенко. 

https://www.facebook.com/olga.sovgiria/posts/4376932682423891

Контекст:

29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности главы суда. 26 февраля 2021 года глава государства продлил срок отстранения главы КСУ еще на месяц.

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на указ Зеленского. В суде заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, поскольку она не дает президенту права и вообще не предусматривает возможности отстранять судей КСУ.

В КСУ в январе 2021 года заявили, что сотрудники Управления госохраны не пускают Тупицкого в здание суда. В суде отмечали, что хоть он и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, но должен руководить КСУ. Тупицкий обратился с жалобой к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, в Окружной административный суд Киева и перешел на дистанционный режим работы.

27 марта был опубликован указ Зеленского, которым он отменил указ беглого президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. Зеленский сообщил, что отменил указ в рамках проверки всех действующих указов и распоряжений Януковича на предмет угрозы национальной безопасности. 30 марта Тупицкий обжаловал указ в Верховном Суде.

14 июля Верховный Суд удовлетворил его иск. Указ Зеленского от 27 марта 2021 года №124/2021, которым было отменено назначение Тупицкого на пост судьи КСУ, признан противоправным и отменен в части, касающейся Тупицкого. Офис президента обжаловал решение Верховного Суда.

17 августа Зеленский подписал указ №365/2021, которым утвердил положение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность судьи КСУ по квоте президента, а также персональный состав конкурсной комиссии.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Сергей Власенко, Конституционный Суд, указ, Владимир Зеленский, судьи, КСУ, Александр Тупицкий, Ольга Совгиря
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