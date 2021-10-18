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В КСУ поступило представление о назначении членов Высшего совета правосудия

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Представление в КСУ поступило 13 октября
Представление в КСУ поступило 13 октября
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

В Конституционный Суд Украины 13 октября поступило представление Верховного Суда о назначении членов Высшего совета правосудия. Об этом сообщил сайт КСУ.

Текст представления опубликован на сайте КСУ. 

Представление касается соответствия Конституции Украины положений закона с Высшем совете правосудия от 21 декабря 2016 года в части порядка избрания (назначения) на должности членов ВСП и деятельности дисциплинарных инспекторов.

Решение о направлении обращения в КСУ судьи Верховного Суда приняли на пленуме 8 октября. За проголосовали 129 судей, против – 15, пишет "Интерфакс-Украина".

Глава Верховного Суда Валентина Данишевская на пленуме заявила, что реализацию судебной реформы необходимо "обезопасить от нарушений Конституции".

Контекст:

В 2014 году в Украине начали судебную реформу. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

В декабре 2016 года парламент принял закон о создании Высшего совета правосудия. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должностей, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.

Законопроект №5068 (о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов) – один из "судебных" проектов, которые инициировал Зеленский в феврале 2021 года. В первом чтении Рада его приняла 19 мая. 14 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроекты №5068 и №5069 о создании Этического совета по профоцениванию и добропорядочности членов Высшего совета правосудия и службы дисциплинарных инспекторов.

13 июля Рада приняла законопроект о возобновлении работы ВККС с предложениями Зеленского. За проект закона проголосовало 305 нардепов.

Законопроект определяет, что членов ВККС будет отбирать конкурсная комиссия по вопросам добропорядочности, которая состоит из шести членов (три члена должны быть судьями или судьями в отставке, которых предложил Совет судей Украины, еще по одному члену предложат Совет прокуроров Украины, Совет адвокатов Украины и Национальная академия правовых наук Украины).

Но в первый состав комиссии по вопросам добропорядочности войдут три судьи и три независимых эксперта (экспертов предложат международные организации, которые предоставляют Украине помощь в сфере борьбы с коррупцией).

Принятие "судебных" законопроектов приветствовали ЕС, США и послы G7.

3 августа Зеленский подписал три закона из пакета судебной реформы.

Представитель президента в Конституционном Суде Украины, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский говорил в начале сентября, что ВККС должна возобновить работу до конца года. По его словам, к этому времени также заработает Этический совет, который должен обновить состав ВСП.

Теги: Конституционный Суд, КСУ, Высший совет правосудия, Валентина Данишевская
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