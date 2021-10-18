В КСУ поступило представление о назначении членов Высшего совета правосудия

Текст представления опубликован на сайте КСУ.

Представление касается соответствия Конституции Украины положений закона с Высшем совете правосудия от 21 декабря 2016 года в части порядка избрания (назначения) на должности членов ВСП и деятельности дисциплинарных инспекторов.

Решение о направлении обращения в КСУ судьи Верховного Суда приняли на пленуме 8 октября. За проголосовали 129 судей, против – 15, пишет "Интерфакс-Украина".

Глава Верховного Суда Валентина Данишевская на пленуме заявила, что реализацию судебной реформы необходимо "обезопасить от нарушений Конституции".