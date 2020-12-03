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ВСП рекомендовал назначить судью Кицюка в Печерский райсуд. В 2015-м Рада разрешила арестовать его из-за преследования майдановцев

Высший совет правосудия не нашел информации, свидетельствующей о том, что судья Виктор Кицюк не соответствует критерию добропорядочности, и единогласно решил направить президенту Украины Владимиру Зеленскому представление о его назначении на должность судьи Печерского районного суда Киева.

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Фото: watchersdotmedia.medium.com

Высший совет правосудия на заседании 3 декабря принял решение внести президенту Украины Владимиру Зеленскому представление о назначении на должность судьи Печерского районного суда Киева судью Виктора Кицюка, трансляция велась на канале ВСП в YouTube. 

Как сказал на заседании один из членов ВСП, информации, свидетельствующей о несоответствии Кицюка критерию добропорядочности или профессиональной этики, или других обстоятельств, которые могут негативно повлиять на общественное доверие к судебной власти в связи с назначением его на должность судьи, ВСП не обнаружил. 

"По результатам рассмотрения рекомендаций Высшей квалификационной комиссии судей не установлены обстоятельства, которые, согласно законодательству, могли бы стать основанием для отказа во внесении президенту Украины представления о назначении Кицюка на должность судьи Печерского суда Киева", – сказал он. 

За то, чтобы направить Зеленскому соответствующее представление, проголосовали 15 членов ВСП – все присутствующие на заседании (совет состоит из 16 членов). 

Адвокат, член Общественного совета добропорядочности Роман Маселко написал в Facebook, что Кицюка рекомендуют назначить судьей пожизненно. Юрист назвал Киюцка "самым одиозным судьей Майдана" и подчеркнул: в 2017 году ВСП отказался рекомендовать президенту назначать его судьей пожизненно. 

https://www.facebook.com/roman.maselko/posts/10215366769636957

В 2015 году Верховная Рада дала согласие на арест трех судей Печерского районного суда Киева, среди них был Кицюк.

Кицюк подозревали в том, что, умышленно нарушая требования закона, он выносил заведомо неправосудные решения по делам о лишении водительских прав активистов Автомайдана. 27 ноября Шевченковский районный суд Киева полностью оправдал его, писал Маселко.

Теги: Автомайдан, Виктор Кицюк, Высший совет правосудия, Роман Маселко, судья
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