Нацбанк выпустил памятную медаль "25-летие Конституционного Суда Украины"

"Медаль посвящена органу конституционной юрисдикции, который призван обеспечивать конституционную законность и верховенство Конституции Украины, соответствие законов, других нормативных актов органов законодательной и исполнительной власти Конституции Украины, охрану конституционных прав и свобод личности", – отметили в посте.

На аверсе медали изображен фасад здания КСУ, который имеет вид развернутой книги. На реверсе размещен логотип суда со статуей богини Фемиды.

Памятная медаль выпущена тиражом 10 тыс. экземпляров. Ее можно приобрести за 37 грн, сообщил сайт Нацбанка.