Бурба заявил, что обратится в суд по поводу слов Зеленского о торговле информацией

В ходе пресс-марафона 26 ноября Зеленский заявил, что Бурба "получал ту или иную информацию и на этом зарабатывал деньги", и об этом якобы "всем известно". "Такой глава разведки меня не устраивал и не устраивал министра обороны. Все разведчики об этом знали, все бизнесмены знали. И я знал. Да, возможно, [это] слухи, а может, и нет", – заявил глава государства.

"Уважаемый господин президент. Хочу вам сказать, что наши иностранные партнеры, смотря или слушая эти слова, были удивлены, потому что каждый день почти четыре года, когда я был руководителем военной разведки, мы обменивались информацией. [...] Они доверяют, но проверяют", – сказал Бурба.

По его словам, "если бы не было доверия хотя бы на 1%" – взаимодействия не было бы.

"Поэтому я вынужден с завтрашнего дня обратиться в суд, и пусть суд поставит точку в этом вопросе. Это вопрос не во мне – торгует ли Бурба документами, информацией. Это вопрос доверия к нашим партнерам", – объяснил Бурба.