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Шустер о Зеленском: Всем президентам, которые разговаривают со мной по-хамски, конец приходит

Шустер: Я не страшный человек
Шустер: Я не страшный человек
Фото: Шустер online / Facebook

Телеведущий Савик Шустер заявил 26 ноября в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", что его не оскорбляет отношение к нему со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

"Почему-то все президенты – это не только в Украине, – которые разговаривают [со мной] немножко по-хамски... Меня это никогда не оскорбляет, не обижает, потому что я понимаю, что их конец приходит", – сказал Шустер.

Телеведущий подчеркнул, что это происходит не потому, что он страшный человек.

"Я не страшный человек, потому что то, что говорил [на ток-шоу экс-глава МВД Украины] Арсен Аваков: что если твой страх виден и если единственное, что ты можешь делать, – это пускать молнии, – ну так понятно, что у тебя больше нет аргументов", – объяснил Шустер.

26 ноября Зеленский провел пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины", который посвящен экватору его пребывания на должности главы государства.

В ходе пресс-марафона президент заявил, что некоторые "заслуженные журналисты" переехали с каналов, связанных с подсанкционным нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком, на каналы медиагруппы "Украина", которые принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову. Ведущая ток-шоу на канале "Украина 24" Наташа Влащенко отметила, что в блоке пресс-марафона, где среди журналистов был Савик Шустер, Зеленский сказал, что Шустер работает на олигарха и это пропагандистская площадка. "Я не сказал, что Шустер – пропагандист. [...] Я говорил о программе "Свобода слова". И относительно заслуженных журналистов. Я уважаю всех заслуженных журналистов с любого канала в Украине. Я многих из них знаю. Есть много журналистов, у которых были свое мнение и риторика Медведчука. Очень заслуженные журналисты, которые с этой риторикой просто сели на поезд, в котором, скажем... "дороже купе". И переехали к товарищу... на другой канал. Но это их выбор. Я не сказал, что эти люди или ваш канал "Украина" пропагандистский", – объяснил президент.

Контекст:

11 ноября "Украинская правда", ссылаясь на источники в окружении бизнесмена Рината Ахметова, написала, что отношения бизнесмена и Зеленского начали портиться после принятия закона об олигархах. По данным издания, на ухудшение отношений также повлияла манера общения, которую представители Офиса президента позволяли себе в разговорах с Ахметовым и его командой.

Бизнесмен назвал неправдой сообщения о том, что представители ОП в разговорах с ним и его командой позволили себе такую манеру общения, которая привела к ухудшению отношений. "Я со всеми общаюсь уважительно и с собой никому не позволю говорить по-хамски", – подчеркивал Ахметов.

Нардепы от фракции "Слуга народа" решили бойкотировать телеканалы "Украина" и "Украина 24", которые принадлежат Ахметову, сообщила спикер фракции Юлия Палийчук 24 ноября. Парламентарии по этому поводу выпустили совместное заявление, в котором утверждают, что "олигархический шантаж против государства и общества не даст никакого результата". Также нардепы обвинили каналы в распространении фейков, манипуляции и "публичных безосновательных оскорблениях тех, кто мешает олигарху", и обещали пересмотреть решение, когда "олигарх позволит редакциям и журналистам вернуться к работе по общепринятым стандартам журналистики". 

Кто именно из представителей монобольшинства подписался под заявлением, Палийчук не уточнила, в Telegram-канале партии указано, что речь идет о "ряде спикеров".

Член наблюдательного совета "Медиа Группы Украина" Дмитрий Белянский ответил, что Ахметов не вмешивается в редакционную политику телеканалов. "Совместное публичное заявление части депутатов фракции "Слуга народа" в отношении каналов "Украина" и "Украина 24" является формой ответа на журналистские вопросы о "вагнергейте", прозвучавшие в программе "Свобода слова с Савиком Шустером" 19 ноября", – сказал он.

Шустер и редакция его программы присоединились к заявлению.

Теги: Савик Шустер, Арсен Аваков, свобода слова, политика, Владимир Зеленский, ток-шоу, президент, телеведущий, Свобода слова Савика Шустера
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