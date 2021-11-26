Шустер о Зеленском: Всем президентам, которые разговаривают со мной по-хамски, конец приходит

"Почему-то все президенты – это не только в Украине, – которые разговаривают [со мной] немножко по-хамски... Меня это никогда не оскорбляет, не обижает, потому что я понимаю, что их конец приходит", – сказал Шустер.

Телеведущий подчеркнул, что это происходит не потому, что он страшный человек.

"Я не страшный человек, потому что то, что говорил [на ток-шоу экс-глава МВД Украины] Арсен Аваков: что если твой страх виден и если единственное, что ты можешь делать, – это пускать молнии, – ну так понятно, что у тебя больше нет аргументов", – объяснил Шустер.

26 ноября Зеленский провел пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины", который посвящен экватору его пребывания на должности главы государства.

В ходе пресс-марафона президент заявил, что некоторые "заслуженные журналисты" переехали с каналов, связанных с подсанкционным нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком, на каналы медиагруппы "Украина", которые принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову. Ведущая ток-шоу на канале "Украина 24" Наташа Влащенко отметила, что в блоке пресс-марафона, где среди журналистов был Савик Шустер, Зеленский сказал, что Шустер работает на олигарха и это пропагандистская площадка. "Я не сказал, что Шустер – пропагандист. [...] Я говорил о программе "Свобода слова". И относительно заслуженных журналистов. Я уважаю всех заслуженных журналистов с любого канала в Украине. Я многих из них знаю. Есть много журналистов, у которых были свое мнение и риторика Медведчука. Очень заслуженные журналисты, которые с этой риторикой просто сели на поезд, в котором, скажем... "дороже купе". И переехали к товарищу... на другой канал. Но это их выбор. Я не сказал, что эти люди или ваш канал "Украина" пропагандистский", – объяснил президент.