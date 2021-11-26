Аваков: Не бывает прав и свобод без свободы слова

"Я сегодня наблюдал, почему это происходит. Почему президент, два с половиной года назад нами всеми поддержанный, большинством страны, сегодня демонстрировал такую агрессивность и сегодня была такая тяжелая эмоциональная пресс-конференция. Я подумал: а чего мы хотим от президента? Президент должен обеспечивать права и свободы для граждан. Свободу слова. Президент должен обеспечивать оборону и безопасность. Президент должен обеспечивать экономическое развитие, качество жизни для каждого из нас", – сказал он.

По словам Авакова, он посмотрел на пресс-марафон Зеленского с этих позиций.

"Права и свободы. Не бывает прав и свобод без свободы слова. Мы можем говорить сегодня о внесудебных санкциях, а можем говорить о реальных проблемах и процессах. Когда действующая команда не приемлет критичность по отношению к себе, не имеет критического взгляда на происходящее, во всем становятся виноваты журналисты, оппозиция, плохая разведка и так далее. И отсюда возникает такая конфликтность. Со свободой слова у нас проблемы", – сказал экс-министр.