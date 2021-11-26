Аваков: Сегодня я увидел беспрецедентную атаку на офицеров украинской армии, на разведчиков

Аваков комментировал пресс-марафон президента Владимира Зеленского, который прошел сегодня.

"Оборона и безопасность. Сегодня я увидел беспрецедентную атаку на офицеров украинской армии, на разведчиков. Я такого никогда не видел и такого не ждал. Я не хотел бы, чтобы президент моей страны, верховный главнокомандующий допускал такой тон в отношении своих офицеров. Офицеры разведки всегда действуют на грани, на самых тонких линиях, рискуя жизнью и всегда рассчитывая на то, что за спиной у них будет стоять государство, что их всегда защитят", – сказал он.

Бывший министр заявил, что сегодня увидел "беспрецедентную эмоциональную атаку, демонстративную обиженность".

"Так нельзя. И я хочу попросить президента и каждого из вас, кто слушает: этих людей нужно поддерживать. И генерала [бывшего главу Главного управления разведки Минобороны Украины Василия] Бурбу, и тех офицеров, которых выгнали на улицу после того, что они делали для страны. Вне зависимости от того, что это сложная работа, каждый офицер и солдат должен знать: сначала его поддержат. Без этого не будет обороны страны", – сказал он.

По словам Авакова, с этой ситуацией в стране есть проблемы.