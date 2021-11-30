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Ермак сообщил, что дал показания в ГБР по делу вагнеровцев

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Ермак сказал, что посетил ГБР "как законопослушный гражданин"
Ермак сказал, что посетил ГБР "как законопослушный гражданин"
Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Андрей Ермак 30 ноября дал показания по делу о спецоперации по задержанию вагнеровцев, о чем сообщил в Facebook.

"Как законопослушный гражданин сегодня в 8.30 утра посетил Государственное бюро расследований. Дал показания по делу вагнеровцев. Сообщил всю известную мне информацию. Не считаю нужным делать из этого шоу, поэтому камеры не звал. Но считаю, что очень важно, чтобы следствие установило истину и расставило по этому делу все точки над "і", – написал он. 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4468900526497128&id=100001316744918

Контекст:

Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в ЧВК "Вагнер". В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генпрокурора Украины 12 августа обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в войне на Донбассе в составе "ЛНР" и "ДНР", однако власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси.

Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения Ермака и самого Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

Это подтвердили экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По их словам, спецоперация велась с 2019 года.

В СБУ назвали эти данные "фантастическим сценарием". Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский в сентябре 2020 года заявил, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было, а в июне 2021 года сравнил сценарий спецоперации с принудительной посадкой в Минске самолета с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем. "Это точно не была наша операция. Идея этой операции – идея других стран, и то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос, – правда", – говорил Зеленский.

В сентябре 2021 года глава парламентской временной следственной комиссии Марьяна Безуглая заявила, что "специальное мероприятие" СБУ и разведки было начато в июле 2020 года. По словам Безуглой, это было сугубо украинское "специальное мероприятие", в его планировании не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы. Она утверждала, что, согласно основному сценарию, планировалось, что вагнеровцы прилетят в Турцию, где их бы задержали, так как они проходят по базам данных в связи с участием в войне в Сирии. Посадка самолета в Украине была среди дополнительных сценариев.

Международная расследовательская группа Bellingcat 17 ноября опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование "Анатомия "вагнергейта": дерзкая украинская операция по поимке российских наемников" об украинской спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании "Вагнер".

В расследовании говорится, что, по словам экс-главы ГУР Минобороны Василия Бурбы, президент Украины знал о спецоперации и одобрил ее проведение, а Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. В Bellingcat отметили, что не смогли независимо подтвердить информацию Бурбы.

В ОП заявляли, что расследование не приводит к выводу, что операцию украинских спецслужб кто-то "слил", и подчеркивали, что Ермак "не отвечает за какие-либо планы разведки" и "не имеет права ничего приказывать разведке".

19 ноября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" показали интервью Бурбы. По его словам, Ермак говорил, что указание перенести операцию по задержанию вагнеровцев поступило от Зеленского. Бурба считает, что ее переносить нельзя было и это одна из причин провала. "Это провал. Какие причины, вы спрашиваете. Первая причина провала – у нас есть "крот", который работает на Россию. Вторая причина – наша плохая подготовка. И третья причина провала – хорошая работа контрразведки Беларуси", – заявил Бурба.

Экс-глава ГУР также сообщил, что его сотрудников, которые знали об операции по вагнеровцам, уволили и забрали документы прикрытия, а его самого отправили в отставку, когда он составил список причастных к операции.

Зеленский 26 ноября отметил, что скептически относился к Бурбе и назвал его "аферистом". По его мнению, Бурба хотел втянуть Украину "в огромный скандал" с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Нардеп от "Голоса", секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко 24 ноября заявил, что Бурбу пытаются дискредитировать, чтобы преуменьшить важность его показаний по "вагнергейту".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: допрос, Государственное бюро расследований, Вагнер, Андрей Ермак, ГБР
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