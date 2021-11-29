Грозев: Фильм о вагнеровцах выйдет в мае – июне 2022 года

"Продолжение может быть в печатном виде. Потому что мы уже делаем продолжение, которое рассматривает накопленную вашими разведчиками информацию, и анализируем ее с точки зрения стоимости для разных судебных дел. Так что мы опубликуем очень скоро. Мы попробуем тоже проанализировать все фейковые нарративы, которые запускались с российской стороны и со стороны разных политических центров в Украине. Чтобы расставить точки над "і". Так что такой промежуточный follow up будет в ближайшие пару недель", – сказал Грозев.

По его словам, команда, которая занимается этим фильмом, уже закончила работу над предыдущим своим проектом.

"По мере того, как поступает новая информация, – я не исключаю, что будет и новый апдейт. Сам фильм тоже будет. Я вам сказал, что команда, которая работала по этому фильму, сейчас сделала тайм-аут, потому что заканчивает другой фильм. Этот фильм закончен, выйдет на экраны где-то в январе. Что означает, что команда полностью посвятит себя фильму о вагнеровцах. Я вчера их спрашивал, когда можем ожидать окончательный продукт. Они сказали: примерно май – июнь следующего года", – отметил Грозев.

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