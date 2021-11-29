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Грозев: Фильм о вагнеровцах выйдет в мае – июне 2022 года

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Грозев: Мы попробуем проанализировать все фейковые нарративы, которые запускались с российской стороны
Грозев: Мы попробуем проанализировать все фейковые нарративы, которые запускались с российской стороны
Фото: ЕРА

Продолжение расследования Bellingcat о срыве спецоперации по задержанию вагнеровцев выйдет в мае – июне 2022 года. Об этом болгарский журналист, главный расследователь Bellingcat Христо Грозев рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Продолжение может быть в печатном виде. Потому что мы уже делаем продолжение, которое рассматривает накопленную вашими разведчиками информацию, и анализируем ее с точки зрения стоимости для разных судебных дел. Так что мы опубликуем очень скоро. Мы попробуем тоже проанализировать все фейковые нарративы, которые запускались с российской стороны и со стороны разных политических центров в Украине. Чтобы расставить точки над "і". Так что такой промежуточный follow up будет в ближайшие пару недель", – сказал Грозев.

По его словам, команда, которая занимается этим фильмом, уже закончила работу над предыдущим своим проектом.

"По мере того, как поступает новая информация, – я не исключаю, что будет и новый апдейт. Сам фильм тоже будет. Я вам сказал, что команда, которая работала по этому фильму, сейчас сделала тайм-аут, потому что заканчивает другой фильм. Этот фильм закончен, выйдет на экраны где-то в январе. Что означает, что команда полностью посвятит себя фильму о вагнеровцах. Я вчера их спрашивал, когда можем ожидать окончательный продукт. Они сказали: примерно май – июнь следующего года", – отметил Грозев.

Грозев: В Кремле есть список смерти. Читайте полный текст интервью 

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Контекст:

17 ноября группа Bellingcat опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование о задержании 33 бойцов российской частной военной компании "Вагнер" в Беларуси 29 июля 2020 года. Расследователи выяснили, что прибытие боевиков в Беларусь было частью провалившейся спецоперации, которую проводили Главное управление разведки Минобороны Украины и департамент контрразведки Службы безопасности Украины. Целью операции было задержание вагнеровцев, многие из которых принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. Для этого группа сотрудников украинских спецслужб завербовала наемников ЧВК "Вагнер" якобы для работы в Венесуэле. 

Из-за пандемии и ограничений на перелеты было принято решение вывезти наемников из России в Минск, а оттуда отправить в Стамбул самолетом. Одним из элементов операции должна была стать принудительная посадка самолета в Украине. Финал операции был запланирован на 25 июля, но в последний момент его перенесли на пять дней, и план провалился. 

Бывший глава ГУР Минобороны Василий Бурба рассказал Bellingcat, что президент Владимир Зеленский знал о спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнер" и одобрил ее проведение, а глава Офиса президента Андрей Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. Бурба позднее заявил, что Ермак якобы говорил ему, что указание перенести операцию поступило от президента. Бурба считает, что ее переносить было нельзя и это одна из причин провала операции.

26 ноября на пресс-марафоне Зеленский заявил, что не передавал указание отложить операцию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер", так как все его распоряжения, связанные с операцией, были в письменной форме. Он подчеркнул, что Ермак вообще не мог отдавать главе военной разведки какие-либо распоряжения, связанные с операцией.

Зеленский также заявил, что посадка самолета Turkish Airlines в Украине в ходе планируемой спецоперации могла привести к тому, что пострадали бы другие пассажиры самолета. Он сказал, что не считает эту операцию украинской. По утверждениям Зеленского, Бурба хотел втянуть Украину в "огромный скандал" с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Президент назвал Бурбу, который возглавлял военную разведку в 2016–2020 годах, "авантюристом и аферистом"

Теги: Россия, Украина, фильм, разведчики, расследование, Вагнер, спецоперация, Bellingcat, Христо Грозев
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