Глава партии "Слуга народа" Шуляк заявила, что не понимает, входит ли Разумков в партию

"[Является ли на сегодня Разумков членом партии?] Мне до сих пор непонятно. Пока не можем найти его заявление [о вступлении]", – сказал Шуляк.

По ее словам, разобраться с этим – "вопрос времени", так как, учитывая, что Разумков был главой партии, его заявление о вступлении в политсилу должно было быть. При этом Шуляк добавила, что партийных билетов у членов "Слуги народа" нет, несмотря на то, что, согласно уставу, членство в партии удостоверяется наличием партбилета. Она отметила, что только недавно возглавила политсилу и собирается провести аудит состояния дел в партии.

"Думаю, нужно задать вопрос Разумкову, считает ли он себя членом фракции политической партии "Слуга народа" в парламенте? Я смотрела, как подписаны члены МФО: в графе "Членство во фракции" у Разумкова написано "01". "Ноль один" – это его номер по списку. Человек сам не указал, он член фракции или внефракционный", – добавила Шуляк.

Она также считает, что юридически лишить Разумкова мандата возможно, но это "вопрос его внутреннего барометра совести", и Шуляк не хочет мешать Разумкову показать себя в работе.

Глава партии подчеркнула, что вопрос лишения Разумкова мандата на состоявшемся 15 ноября съезде партии "Слуга народа" не обсуждали.

"Хотя слышали соответствующие заявления от разных людей с разных эфиров, что Разумкова на съезде готовятся лишить мандата. Однако таких обсуждений у нас не было. Но, пожалуй, кому-то было выгодно раздувать этот скандал, чтобы придать ему значимость", – отметила она.