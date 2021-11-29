Глава партии "Слуга народа" Шуляк заявила, что не понимает, входит ли Разумков в партию

"[Является ли на сегодня Разумков членом партии?] Мне до сих пор непонятно. Пока не можем найти его заявление [о вступлении]", – сказал Шуляк.
По ее словам, разобраться с этим – "вопрос времени", так как, учитывая, что Разумков был главой партии, его заявление о вступлении в политсилу должно было быть. При этом Шуляк добавила, что партийных билетов у членов "Слуги народа" нет, несмотря на то, что, согласно уставу, членство в партии удостоверяется наличием партбилета. Она отметила, что только недавно возглавила политсилу и собирается провести аудит состояния дел в партии.
"Думаю, нужно задать вопрос Разумкову, считает ли он себя членом фракции политической партии "Слуга народа" в парламенте? Я смотрела, как подписаны члены МФО: в графе "Членство во фракции" у Разумкова написано "01". "Ноль один" – это его номер по списку. Человек сам не указал, он член фракции или внефракционный", – добавила Шуляк.
Она также считает, что юридически лишить Разумкова мандата возможно, но это "вопрос его внутреннего барометра совести", и Шуляк не хочет мешать Разумкову показать себя в работе.
Глава партии подчеркнула, что вопрос лишения Разумкова мандата на состоявшемся 15 ноября съезде партии "Слуга народа" не обсуждали.
"Хотя слышали соответствующие заявления от разных людей с разных эфиров, что Разумкова на съезде готовятся лишить мандата. Однако таких обсуждений у нас не было. Но, пожалуй, кому-то было выгодно раздувать этот скандал, чтобы придать ему значимость", – отметила она.
Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.
У фракции "Слуга народа" и Разумкова были разногласия относительно закона об олигархах. Разумков считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту, а также обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить его, вопреки решению фракции. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.
В Офисе президента Украины сложившуюся ситуацию назвали "мировоззренческим конфликтом". Во фракции конфликт с Разумковым именовали "сложной производственной ситуацией".
Верховная Рада уволила Разумкова с должности спикера парламента 7 октября. За проголосовали 284 нардепа, большую часть голосов предоставила фракция "Слуга народа".
8 октября Рада проголосовала за назначение новым председателем парламента Руслана Стефанчука, который до этого занимал должность первого вице-спикера.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 7 ноября заявил, что юристы говорят о наличии оснований для возможного лишения Разумкова депутатского мандата. экс-глава партии, первый вице-спикер Рады Александр Корниенко рассказывал, что такой вопрос могут рассмотреть на съезде партии. Съезд партии "Слуга народа" прошел 15 ноября, на нем, по словам Корниенко, "не прозвучало ни слова об этом".
Сам Разумков ранее не исключал возможности, что в Раде могут попытаться лишить его мандата. "Попытки могут быть. Но у нас многие пытаются на что-то быть способными – не всегда это получается", – говорил он 1 октября этого года.
В день голосования нардепов за отставку спикера Рады, 7 октября, Разумков сказал, что по закону фракция "Слуга народа", от которой он избирался в парламент, не может лишить его депутатского мандата. "Но, к сожалению, сегодня далеко не все происходит по закону. Будет выглядеть странно. Но, думаю, любые вызовы я смогу пройти", – сказал политик.