Разумков ответил, будет ли создавать партию на основе своего межфракционного объединения

Об этом Разумков заявил в ходе брифинга в Верховной Раде 17 ноября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Партию создавать будем. Об этом говорилось уже не раз. Надеюсь, что в ней будет достаточное количество людей, готовых бороться с трудностями", – сказал Разумков.

Парламентария спросили, нет ли у его объединения цели "откусить" часть монобольшинства, чтобы у фракции не было возможности самостоятельно голосовать за законы. Разумков ответил: "В отличие от наших коллег, у нас нет желания ничего ни от кого откусывать, в том числе от бюджетного пирога".