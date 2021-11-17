Разумков ответил, будет ли создавать партию на основе своего межфракционного объединения

Об этом Разумков заявил в ходе брифинга в Верховной Раде 17 ноября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Партию создавать будем. Об этом говорилось уже не раз. Надеюсь, что в ней будет достаточное количество людей, готовых бороться с трудностями", – сказал Разумков.
Парламентария спросили, нет ли у его объединения цели "откусить" часть монобольшинства, чтобы у фракции не было возможности самостоятельно голосовать за законы. Разумков ответил: "В отличие от наших коллег, у нас нет желания ничего ни от кого откусывать, в том числе от бюджетного пирога".
Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года. На этом посту его заменил Руслан Стефанчук, который до этого был первым вице-спикером.
Разумков в 2019 году был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.
Отозвали Разумкова с должности спикера на фоне разногласий с монобольшинством по поводу закона об олигархах. За проголосовало 284 нардепа, причем 215 голосов дала фракция "Слуга народа".
После отзыва с должности спикера Разумков делал критические заявления в адрес провластной команды, он считает, что часть политиков отошла от принципов, с которыми избиралась в 2019 году.
Сейчас Разумков является внефракционным депутатом. В "Слуге народа" обсуждают возможное лишение Разумкова депутатского мандата, бывший спикер считает, что это будет незаконно.
На вопросы о создании своей партии Разумков до отзыва с поста спикера прямо не отвечал, но намекал о планах создавать политическую силу. 14 ноября он сказал, что это "уже не секрет".
8 ноября Разумков заявил о создании межфракционного объединения "Разумная политика". 18 ноября о его создании официально объявил первый вице-спикер Рады Александр Корниенко. В составе МФО изначально было 25 нардепов, преимущественно – членов "Слуги народа". Позже нардеп от "Батьківщини" Владимир Кабаченко отозвал свою подпись из списка желающих войти в это объединение.