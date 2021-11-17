"Я тоже был в окружении телочек", "Девчули еще не в курсе, что рядом спикер парламента". Разумков рассказал, где познакомился с женой

На заглавном фото Размуков запечатлен в копании девушек, одна из которых (слева на фото) похожа на его жену Юлию Чайку. На другом снимке политик позирует в кадре в мантии и конфедератке вместе с сокурсниками, а на последнем фото запечатлен за рулем авто.
"Моя студенческая жизнь была довольно активной. Начал работать еще с первого курса, потому что всегда хотелось попробовать теорию на практике. Именно в университете встретил настоящую любовь, ведь там познакомился с женой", – написал он.
"Я тоже был в студенчестве в окружении телочек", – отреагировали на фото пользователи сети.
"Девчули еще не в курсе, что рядом спикер парламента", – написали подписчики.
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Сейчас пара выглядит вот так.
В 2007 году Разумков окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Шевченко по специальности международные экономические отношения, а в 2011 – Национальный университет государственной налоговой службы Украины по специальности правоведение.
С 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года Разумков был спикером Верховной Рады. На этом посту его заменил Руслан Стефанчук, который до этого был первым вице-спикером. Сейчас Разумков является внефракционным депутатом. 14 ноября Разумков заявил, что потенциально готов быть президентом Украины.
Жена Разумкова Юлия – дочь бывшего мэра Николаева Владимира Чайки. Пара воспитывает двоих сыновей – Александра и Алексея.