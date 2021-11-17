"Я тоже был в окружении телочек", "Девчули еще не в курсе, что рядом спикер парламента". Разумков рассказал, где познакомился с женой

Разумков: Моя студенческая жизнь была довольно активной Фото: dmytro.razumkov / Instagram

На заглавном фото Размуков запечатлен в копании девушек, одна из которых (слева на фото) похожа на его жену Юлию Чайку. На другом снимке политик позирует в кадре в мантии и конфедератке вместе с сокурсниками, а на последнем фото запечатлен за рулем авто.

"Моя студенческая жизнь была довольно активной. Начал работать еще с первого курса, потому что всегда хотелось попробовать теорию на практике. Именно в университете встретил настоящую любовь, ведь там познакомился с женой", – написал он.

"Я тоже был в студенчестве в окружении телочек", – отреагировали на фото пользователи сети.

"Девчули еще не в курсе, что рядом спикер парламента", – написали подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитро Разумков (@dmytro.razumkov)

Сейчас пара выглядит вот так.

Фото: Дмитро Разумков / Facebook