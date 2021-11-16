В Раде объявили о создании Разумковым межфракционного объединения. Один нардеп свою подпись отозвал

"Сообщаю о создании в Верховной Раде Украины IX созыва межфракционного депутатского объединения "Разумная политика". Председателем этого объединения избран народный депутат Разумков Дмитрий", – сказал он.
Корниенко также уведомил, что нардеп от "Батьківщини" Владимир Кабаченко "отозвал свою подпись из списка народных депутатов, которые пожелали войти в данное МФДО".
8 ноября Разумков заявил о создании межфракционного объединения "Разумная политика". По его словам, обращение об этом находится на рассмотрении руководства Рады. Экс-спикер опубликовал документ и список из 25 народных депутатов, вошедших в объединение, большинство из которых – от фракции "Слуга народа".
Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года. На этом посту его заменил Руслан Стефанчук, который до этого был первым вице-спикером.
Разумков в 2019 году был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.
Отозвали Разумкова с должности спикера на фоне разногласий с монобольшинством по поводу закона об олигархах. За проголосовало 284 нардепа, причем 215 голосов дала фракция "Слуга народа".
После отзыва с должности спикера Разумков делал критические заявления в адрес провластной команды, он считает, что часть политиков отошла от принципов, с которыми избиралась в 2019 году.
Сейчас Разумков является внефракционным депутатом. В "Слуге народа" обсуждают возможное лишение Разумкова депутатского мандата, бывший спикер считает, что это будет незаконно.
Разумков намекал, что будет создавать собственную политическую партию. При этом на вопросы о президентских амбициях он отвечает уклончиво. "Я не говорил "нет", – сказал он 31 октября в эфире телеканала "Украина 24". 14 ноября Разумков заявил, что потенциально готов быть президентом Украины.