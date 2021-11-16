ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В Раде объявили о создании Разумковым межфракционного объединения. Один нардеп свою подпись отозвал

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
О создании МФДО Разумков объявил 8 ноября
О создании МФДО Разумков объявил 8 ноября
Фото: Верховна Рада України / Facebook

16 ноября на заседании Верховной Рады стало известно о создании межфракционного объединения народных депутатов, его возглавил бывший спикер парламента, ныне внефракционный нардеп Дмитрий Разумков. Об этом сообщил первый заместитель спикера Рады Александр Корниенко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Сообщаю о создании в Верховной Раде Украины IX созыва межфракционного депутатского объединения "Разумная политика". Председателем этого объединения избран народный депутат Разумков Дмитрий", – сказал он.

Корниенко также уведомил, что нардеп от "Батьківщини" Владимир Кабаченко "отозвал свою подпись из списка народных депутатов, которые пожелали войти в данное МФДО".

8 ноября Разумков заявил о создании межфракционного объединения "Разумная политика". По его словам, обращение об этом находится на рассмотрении руководства Рады. Экс-спикер опубликовал документ и список из 25 народных депутатов, вошедших в объединение, большинство из которых – от фракции "Слуга народа".

Контекст:

Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года. На этом посту его заменил Руслан Стефанчук, который до этого был первым вице-спикером.

Разумков в 2019 году был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

Отозвали Разумкова с должности спикера на фоне разногласий с монобольшинством по поводу закона об олигархах. За проголосовало 284 нардепа, причем 215 голосов дала фракция "Слуга народа".

После отзыва с должности спикера Разумков делал критические заявления в адрес провластной команды, он считает, что часть политиков отошла от принципов, с которыми избиралась в 2019 году.

Сейчас Разумков является внефракционным депутатом. В "Слуге народа" обсуждают возможное лишение Разумкова депутатского мандата, бывший спикер считает, что это будет незаконно.

Разумков намекал, что будет создавать собственную политическую партию. При этом на вопросы о президентских амбициях он отвечает уклончиво. "Я не говорил "нет", – сказал он 31 октября в эфире телеканала "Украина 24". 14 ноября Разумков заявил, что потенциально готов быть президентом Украины.

Теги: Верховная Рада, народные депутаты, парламент, Дмитрий Разумков, Александр Корниенко, объединение, заседание
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Никита Ефремов расстался с ведущей Марией Иваковой после трех лет отношений
Никита Ефремов расстался с ведущей Марией Иваковой после трех лет отношений
"Не стыдно?" Пугачева отчитала российских журналистов на кладбище
"Не стыдно?" Пугачева отчитала российских журналистов на кладбище
  "Это так оценило государство мою работу". 65-летний продюсер Бебешко озвучил размер своей пенсии
  "Это так оценило государство мою работу". 65-летний продюсер Бебешко озвучил размер своей пенсии
"Мозги себе сделай". Тринчер показала, как ходила на консультацию по увеличению груди
"Мозги себе сделай". Тринчер показала, как ходила на консультацию по увеличению груди
В особняке Мерилина Мэнсона оборудована комната для пыток женщин – Rolling Stone
В особняке Мерилина Мэнсона оборудована комната для пыток женщин – Rolling Stone
"Я просто хочу быть твоей любовницей". Мадонна показала видео страстного поцелуя с мужчиной в постели
"Я просто хочу быть твоей любовницей". Мадонна показала видео страстного поцелуя с мужчиной в постели
"Искушение". Alyosha снялась в кружевном белье
"Искушение". Alyosha снялась в кружевном белье
"Горячейшая женщина". Кардашян представила публике оттиск своей груди
"Горячейшая женщина". Кардашян представила публике оттиск своей груди
"Бабе за 40 понеслись голые фото", "Фото, как у Волочковой". Собчак на новом пляжном снимке показала соски
"Бабе за 40 – понеслись голые фото", "Фото, как у Волочковой". Собчак на новом пляжном снимке показала соски
"И я бы такого подцепила", "Хороши". Тина Кароль снялась в обнимку с коллегой в откровенном наряде без бюстгальтера
"И я бы такого подцепила", "Хороши". Тина Кароль снялась в обнимку с коллегой в откровенном наряде без бюстгальтера
"Ловим кайф". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в микрокупальнике взяла в рот соску
"Ловим кайф". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в микрокупальнике взяла в рот соску
Крапивина показала, как выглядела Лобода почти 10 лет назад
Крапивина показала, как выглядела Лобода почти 10 лет назад
"Фотографировал муж". Звезда "Крепостной" Денисенко показала секси-снимки в "голом" бикини
"Фотографировал муж". Звезда "Крепостной" Денисенко показала секси-снимки в "голом" бикини
"Бедный малыш, уже достали", "Зачем мучить зверей?" Малахов показал, как испуганный тигренок обгадил Баскова. Видео
"Бедный малыш, уже достали", "Зачем мучить зверей?" Малахов показал, как испуганный тигренок обгадил Баскова. Видео
"Нереально красивая Маша". Ефросинина впечатлила сеть образом в черном бюстгальтере
"Нереально красивая Маша". Ефросинина впечатлила сеть образом в черном бюстгальтере
  Перестрелка, оружие и кровь. Украинский режиссер Таню Муиньо сняла клип для дуэтной песни The Weeknd и Post Malone. Видео
  Перестрелка, оружие и кровь. Украинский режиссер Таню Муиньо сняла клип для дуэтной песни The Weeknd и Post Malone. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Уберите детей от экрана". Волочкова сфотографировалась голой в "балетной бане" (217204)
2
"Ах какая женщина". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышные формы в бикини (122898)
3
"Очень красивая девушка со сногсшибательной фигурой". Актриса студии "Квартал 95" вышла на сцену с огромным декольте (57898)
4
"До Волочковой еще далеко! Но шансы есть", "Трусы волочковские". Собчак спустила плавки до лобка (54031)
5
"Секс-бомба". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук расставила ноги в откровенном бикини (40995)
6
"Готова прижаться к любому бубенцу", "Грузины остались довольны". Волочкова показала, что делала в ресторане (36574)
7
"Да, я там очень неплохо заработал, а приехав в Украину, получил такую оплеуху". Козловский прокомментировал свое выступление в России (34668)
8
"Знаменитые письки". Maruv рассказала, как хотела продавать неприличные фото известных людей (30044)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS