В Раде объявили о создании Разумковым межфракционного объединения. Один нардеп свою подпись отозвал

"Сообщаю о создании в Верховной Раде Украины IX созыва межфракционного депутатского объединения "Разумная политика". Председателем этого объединения избран народный депутат Разумков Дмитрий", – сказал он.

Корниенко также уведомил, что нардеп от "Батьківщини" Владимир Кабаченко "отозвал свою подпись из списка народных депутатов, которые пожелали войти в данное МФДО".

8 ноября Разумков заявил о создании межфракционного объединения "Разумная политика". По его словам, обращение об этом находится на рассмотрении руководства Рады. Экс-спикер опубликовал документ и список из 25 народных депутатов, вошедших в объединение, большинство из которых – от фракции "Слуга народа".