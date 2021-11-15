Разумков: СНБО – это консультативный орган. Он может порекомендовать что угодно, например прыгнуть из окна

Разумков: Так давайте суды закроем, оставим только СНБО, президент будет исполнять роль суда, подписывая все, что хочет Офис президента Фото: Верховна Рада України / Facebook

"Если человек нарушил закон, он должен отвечать. Если он работает не на пользу государства, 111-я статья (госизмена) – закон, и человек должен нести ответственность не санкциями, а в рамках действующего процессуального кодекса. А мы выносим санкции, подменяя собой суд. Так давайте суды закроем, оставим только СНБО, президент будет исполнять роль суда, подписывая все, что хочет Офис президента", – сказал он.

Разумков подчеркнул, что так нельзя работать в государстве.

"У президента есть свои полномочия, закрепленные в Конституции. У Верховной Рады – свои полномочия. И нельзя заходить на поле друг друга. Конституция четко создала баланс", – считает экс-спикер.

Он ответил на вопрос, есть ли механизм для привлечения к ответственности членов СНБО.

"СНБО – это консультативный орган. Он может предлагать порекомендовать что угодно, например прыгнуть из окна. Решения принимает президент – вводить это предложение указом в силу или не делать этого. Подпись там одна – подпись президента. Ответственность будет лежать на одном человеке, и это нужно понимать всем, включая Офис президента", – заявил Разумков.

Заседания СНБО проводятся, как правило, по пятницам.

После введения нескольких пакетов санкций президент Владимир Зеленский заявлял, что гордится работой этого органа, и называл дни, когда собирается СНБО, "черными пятницами".