ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Разумков: СНБО – это консультативный орган. Он может порекомендовать что угодно, например прыгнуть из окна

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Разумков: Так давайте суды закроем, оставим только СНБО, президент будет исполнять роль суда, подписывая все, что хочет Офис президента
Разумков: Так давайте суды закроем, оставим только СНБО, президент будет исполнять роль суда, подписывая все, что хочет Офис президента
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Совет национальной безопасности и обороны подменяет своими решениями суд. Об этом 14 ноября в эфире телеканала "Украина 24" сказал бывший глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Если человек нарушил закон, он должен отвечать. Если он работает не на пользу государства, 111-я статья (госизмена) – закон, и человек должен нести ответственность не санкциями, а в рамках действующего процессуального кодекса. А мы выносим санкции, подменяя собой суд. Так давайте суды закроем, оставим только СНБО, президент будет исполнять роль суда, подписывая все, что хочет Офис президента", – сказал он.

Разумков подчеркнул, что так нельзя работать в государстве.

"У президента есть свои полномочия, закрепленные в Конституции. У Верховной Рады – свои полномочия. И нельзя заходить на поле друг друга. Конституция четко создала баланс", – считает экс-спикер.

Он ответил на вопрос, есть ли механизм для привлечения к ответственности членов СНБО.

"СНБО – это консультативный орган. Он может предлагать порекомендовать что угодно, например прыгнуть из окна. Решения принимает президент – вводить это предложение указом в силу или не делать этого. Подпись там одна – подпись президента. Ответственность будет лежать на одном человеке, и это нужно понимать всем, включая Офис президента", – заявил Разумков.

Заседания СНБО проводятся, как правило, по пятницам.

После введения нескольких пакетов санкций президент Владимир Зеленский заявлял, что гордится работой этого органа, и называл дни, когда собирается СНБО, "черными пятницами".

Контекст:

Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года. На этом посту его заменил Руслан Стефанчук, который до этого был первым вице-спикером.

Разумков в 2019 году был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

Отозвали Разумкова с должности спикера на фоне разногласий с монобольшинством по поводу закона об олигархах. За проголосовало 284 нардепа, причем 215 голосов дала фракция "Слуга народа".

После отзыва с должности спикера Разумков делал критические заявления в адрес провластной команды, он считает, что часть политиков отошла от принципов, с которыми избиралась в 2019 году.

Сейчас Разумков является внефракционным депутатом. В "Слуге народа" обсуждают возможное лишение Разумкова депутатского мандата, бывший спикер считает, что это будет незаконно.

Разумков намекал, что будет создавать собственную политическую партию. При этом на вопросы о президентских амбициях он отвечает уклончиво. "Я не говорил "нет", – сказал он 31 октября в эфире телеканала "Украина 24". 14 ноября Разумков заявил, что потенциально готов быть президентом Украины.

8 ноября Разумков сообщил о создании межфракционного объединения "Разумная политика". По его словам, обращение об этом находится на рассмотрении руководства Рады. Экс-спикер опубликовал документ и список из 25 народных депутатов, вошедших в объединение, большинство из них – от фракции "Слуга народа".

Теги: Украина, конституция, СНБО, Владимир Зеленский, президент, Дмитрий Разумков, суд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Исполнитель роли Человека-муравья Пол Радд стал самым сексуальным мужчиной 2021 года по версии People
Исполнитель роли Человека-муравья Пол Радд стал самым сексуальным мужчиной 2021 года по версии People
"Очень красивая девушка со сногсшибательной фигурой". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару надела секси-платье с огромным декольте
"Очень красивая девушка со сногсшибательной фигурой". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару надела секси-платье с огромным декольте
Танцор Евгений Кот рассказал, почему на самом деле не участвует в новом сезоне "Танцев со звездами"
Танцор Евгений Кот рассказал, почему на самом деле не участвует в новом сезоне "Танцев со звездами"
"Сексуальная красотка", "Секс-бомба". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала горячие фото в откровенном бикини
"Сексуальная красотка", "Секс-бомба". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала горячие фото в откровенном бикини
"Показала свою киску". Актриса Кейт Бекинсейл задрала платье и продемонстрировала, что у нее между ног
"Показала свою киску". Актриса Кейт Бекинсейл задрала платье и продемонстрировала, что у нее между ног
"Королева красоты". 39-летняя Мейхер в одежде с прозрачными вставками показала растяжку
"Королева красоты". 39-летняя Мейхер в одежде с прозрачными вставками показала растяжку
  Клип украинского режиссера Таню Муиньо получил награду MTV EMA 2021
  Клип украинского режиссера Таню Муиньо получил награду MTV EMA 2021
"Вай какая, ух", "Несите огнетушитель". Лобода показала свою пятую точку в стрингах
"Вай какая, ух", "Несите огнетушитель". Лобода показала свою пятую точку в стрингах
"Ни стыда, ни совести!", "Спящая красавица". Голая Джанабаева позировала в постели
"Ни стыда, ни совести!", "Спящая красавица". Голая Джанабаева позировала в постели
"Да, я там очень неплохо заработал, а приехав в Украину, получил такую оплеуху". Козловский прокомментировал свое выступление в России
"Да, я там очень неплохо заработал, а приехав в Украину, получил такую оплеуху". Козловский прокомментировал свое выступление в России
"До Волочковой еще далеко! Но шансы есть", "Трусы волочковские". Собчак в плавках оголила пах
"До Волочковой еще далеко! Но шансы есть", "Трусы волочковские". Собчак в плавках оголила пах
  Названа дата премьеры продолжения сериала "Секс в большом городе". Видео
  Названа дата премьеры продолжения сериала "Секс в большом городе". Видео
"Животик видно. Красивая безумно". Дочь Сумской показала свежие снимки из Москвы
"Животик видно. Красивая безумно". Дочь Сумской показала свежие снимки из Москвы
  Племянница Ротару – певица Sonya Kay: Не знаю, как два года могла быть с человеком, который меня бьет. Для мамы это будет шок
  Племянница Ротару – певица Sonya Kay: Не знаю, как два года могла быть с человеком, который меня бьет. Для мамы это будет шок
"Очень вкусно, очень". Тимошенко перед камерой поела мясо, приготовленное в свином желудке или мочевом пузыре
"Очень вкусно, очень". Тимошенко перед камерой поела мясо, приготовленное в свином желудке или мочевом пузыре
Украинский певец Макс Барских стал лучшим исполнителем по версии MTV Россия
Украинский певец Макс Барских стал лучшим исполнителем по версии MTV Россия
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ах какая женщина". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышные формы в бикини (106629)
2
"Уберите детей от экрана". Волочкова сфотографировалась голой в "балетной бане" (80618)
3
Солистка Kazka Зарицкая снялась топлес и в обнимку с партнером из "Танцев со звездами" Мешковым (71253)
4
"Ну прямо секси-пекси", "Просто кипяток". Цибульская крупным планом показала пышное декольте (53615)
5
"Секс на ножищах". Полякова в бикини показала, как отдыхает на Мальдивах (34707)
6
"Будто живот болит", "Кости словно светятся". Фото Осадчей в платье из ее коллекции раскритиковали в сети (26503)
7
"Все такая же сочная". Экс-участница "ВИА Гры" 39-летняя Мейхер показала фигуру в сильно облегающем платье (22276)
8
"Знаменитые письки". Maruv рассказала, как хотела продавать неприличные фото известных людей (20900)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS