Разумков: СНБО – это консультативный орган. Он может порекомендовать что угодно, например прыгнуть из окна

"Если человек нарушил закон, он должен отвечать. Если он работает не на пользу государства, 111-я статья (госизмена) – закон, и человек должен нести ответственность не санкциями, а в рамках действующего процессуального кодекса. А мы выносим санкции, подменяя собой суд. Так давайте суды закроем, оставим только СНБО, президент будет исполнять роль суда, подписывая все, что хочет Офис президента", – сказал он.
Разумков подчеркнул, что так нельзя работать в государстве.
"У президента есть свои полномочия, закрепленные в Конституции. У Верховной Рады – свои полномочия. И нельзя заходить на поле друг друга. Конституция четко создала баланс", – считает экс-спикер.
Он ответил на вопрос, есть ли механизм для привлечения к ответственности членов СНБО.
"СНБО – это консультативный орган. Он может предлагать порекомендовать что угодно, например прыгнуть из окна. Решения принимает президент – вводить это предложение указом в силу или не делать этого. Подпись там одна – подпись президента. Ответственность будет лежать на одном человеке, и это нужно понимать всем, включая Офис президента", – заявил Разумков.
Заседания СНБО проводятся, как правило, по пятницам.
После введения нескольких пакетов санкций президент Владимир Зеленский заявлял, что гордится работой этого органа, и называл дни, когда собирается СНБО, "черными пятницами".
Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года. На этом посту его заменил Руслан Стефанчук, который до этого был первым вице-спикером.
Разумков в 2019 году был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.
Отозвали Разумкова с должности спикера на фоне разногласий с монобольшинством по поводу закона об олигархах. За проголосовало 284 нардепа, причем 215 голосов дала фракция "Слуга народа".
После отзыва с должности спикера Разумков делал критические заявления в адрес провластной команды, он считает, что часть политиков отошла от принципов, с которыми избиралась в 2019 году.
Сейчас Разумков является внефракционным депутатом. В "Слуге народа" обсуждают возможное лишение Разумкова депутатского мандата, бывший спикер считает, что это будет незаконно.
Разумков намекал, что будет создавать собственную политическую партию. При этом на вопросы о президентских амбициях он отвечает уклончиво. "Я не говорил "нет", – сказал он 31 октября в эфире телеканала "Украина 24". 14 ноября Разумков заявил, что потенциально готов быть президентом Украины.
8 ноября Разумков сообщил о создании межфракционного объединения "Разумная политика". По его словам, обращение об этом находится на рассмотрении руководства Рады. Экс-спикер опубликовал документ и список из 25 народных депутатов, вошедших в объединение, большинство из них – от фракции "Слуга народа".