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"Материалы с грифом "секретно" раздаются непосредственно перед заседанием СНБО". Данилов прокомментировал заявления Авакова

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Данилов: Каждый член СНБО голосует лично
Данилов: Каждый член СНБО голосует лично
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Материалы, которые имеют гриф "секретно" раздают членам Совета нацбезопасности и обороны Украины перед заседанием, но на заседании они имеют возможность эти материалы обсуждать. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге 10 ноября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Так он прокомментировал заявление экс-министра внутренних дел Арсена Авакова, что материалы о санкциях на заседании СНБО раздавали "за пять минут".

"Что касается вопроса Арсена Борисовича, могу сказать следующее. Действительно, ряд вопросов, которые рассматриваются в режиме "секретно", раздаются непосредственно перед заседанием под подпись. После заседания такие документы с грифом "секретно" сдаются каждым членом СНБО обратно. Мы не можем из выдавать заранее, они выдаются непосредственно перед заседанием. Каждый член СНБО может с ними ознакомиться. может задавать на заседании СНБО вопросы, если они есть", – сказал он.

Данилов отметил, что голосование по каждому вопросу персональное.

"Каждый человек голосует лично. Лист голосования хранится в аппарате СНБО постоянно. Если человек несогласен с тем или иным решением, он может проголосовать так, как считает необходимым. Голосование тайное, но иногда сами члены СНБО говорят, как голосовали, как это было с господином [бывшим главой Верховной Рады Дмитрием] Разумковым, который сказал, что за санкции против господина [нардепа от "Оппозиционной платформы – за жизнь"] Медведчука не голосовал. Имеет на это право", – заявил секретарь СНБО.

Контекст:

Заседания СНБО проводятся, как правило, по пятницам.

После введения нескольких пакетов санкций Зеленский заявлял, что гордится работой этого органа, и называл дни, когда собирается СНБО, "черными пятницами".

На заседании 14 мая СНБО решил применить персональные санкции против 557 известных в мире "воров в законе" и 111 криминальных авторитетов.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО указом от 21 мая.

Согласно приложениям к указу, в двух санкционных списках – 674 физических лица и 138 юридических. Среди них – главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник, "глава" оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов, а также Поликарп Джанелидзе, Андрей Недзельский, Сергей Лысенко, Георгий Хмелидзе, Асоян Нодари, Сергей Олейник и другие лица, которых СМИ называли "ворами в законе".

4 июня секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что в Украине не осталось "воров в законе", а из 111 криминальных авторитетов, попавших под санкции СНБО, оставалось только 42.

18 июня СНБО ввел санкции еще против 12 лиц, которые находятся в статусе криминальных авторитетов и лидеров преступных группировок.

15 октября Данилов сообщил, что в санкционном списке "воров в законе" в отношении 108 человек были допущены ошибки. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил 16 октября, что нарушения допустили сотрудники Министерства внутренних дел, когда его возглавлял Арсен Аваков.

Ярослав Тракало, который работал заместителем директора департамента коммуникации МВД при Авакове, заявил, что правки в списке были "косметическими", а ведомство никого не "зачисляло" в криминалитет по ошибке.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что правоохранители, которые готовили список, за ошибки могли получать взятки. "Уже приходят разного рода люди, которые говорят, что им коррумпированные сотрудники правоохранительных органов предлагали за мзду [в размере] от $100 тыс. до $300 тыс. допустить ошибку, чтобы они могли спокойно перемещаться за границу и не иметь проблем", – объяснял он.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Арсен Аваков, санкции, СНБО, Алексей Данилов
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