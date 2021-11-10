"Материалы с грифом "секретно" раздаются непосредственно перед заседанием СНБО". Данилов прокомментировал заявления Авакова

Так он прокомментировал заявление экс-министра внутренних дел Арсена Авакова, что материалы о санкциях на заседании СНБО раздавали "за пять минут".

"Что касается вопроса Арсена Борисовича, могу сказать следующее. Действительно, ряд вопросов, которые рассматриваются в режиме "секретно", раздаются непосредственно перед заседанием под подпись. После заседания такие документы с грифом "секретно" сдаются каждым членом СНБО обратно. Мы не можем из выдавать заранее, они выдаются непосредственно перед заседанием. Каждый член СНБО может с ними ознакомиться. может задавать на заседании СНБО вопросы, если они есть", – сказал он.

Данилов отметил, что голосование по каждому вопросу персональное.

"Каждый человек голосует лично. Лист голосования хранится в аппарате СНБО постоянно. Если человек несогласен с тем или иным решением, он может проголосовать так, как считает необходимым. Голосование тайное, но иногда сами члены СНБО говорят, как голосовали, как это было с господином [бывшим главой Верховной Рады Дмитрием] Разумковым, который сказал, что за санкции против господина [нардепа от "Оппозиционной платформы – за жизнь"] Медведчука не голосовал. Имеет на это право", – заявил секретарь СНБО.