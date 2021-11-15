ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Разумков и Смешко будут конкурировать друг с другом на выборах в Раду, но могут объединиться – Корниенко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Корниенко озвучил свой прогноз на следующие выборы в парламент
Корниенко озвучил свой прогноз на следующие выборы в парламент
Фото: Олександр Корнієнко / Facebook

Первый вице-спикер Верховной Рады, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что на парламентских выборах экс-спикер парламента Дмитрий Разумков, лидеры партий "Украинская стратегия Гройсмана" и "Сила и честь" Владимир Гройсман и Игорь Смешко будут конкурировать друг с другом

Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, не станут ли партии этих политиков основными конкурентами "Слуги народа" на парламентских выборах.

"Социология говорит, что пока они – во второй лиге. И поэтому, скорее всего они будут конкурировать друг с другом. Пока что потенциальный электорат Разумкова и Смешко очень близок. Каждый из них публично заявлял, что он консерватор. И это может привести к тому, что они объединятся, и на такое объединение тоже будет интересно посмотреть", – заявил Корниенко.

Он также считает, что будет конкуренция между Разумковым и лидером партии "Наши" Евгением Мураевым.

"Смогут ли они все попасть в парламент? Это зависит от многих факторов. В первую очередь от того, когда и по какой системе пройдут выборы. Пока что они планируются в 2023 году по системе открытых списков с региональной привязкой. Эта система, кроме всего прочего, сложна тем, что нужно иметь минимум 130 ходовых кандидатов – по пять кандидатов на округ в 26 округах. Где взять партии 130 кандидатов? "Слуге" с этим проще. У нас есть минимум – выбор из нардепов, из местных председателей облсоветов, голов громад. В каждой области мы точно десяток хороших кандидатов найдем", – считает политик. 

Контекст:

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%.

Верховная Рада IX созыва начала работу 29 августа 2019 года.

Следующие парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.

Теги: Верховная Рада, выборы, Евгений Мураев, Игорь Смешко, Владимир Гройсман, политика, парламент, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Сила и честь, Александр Корниенко, партия, выборы в Верховную Раду 2023
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Названа дата премьеры продолжения сериала "Секс в большом городе". Видео
  Названа дата премьеры продолжения сериала "Секс в большом городе". Видео
"Животик видно. Красивая безумно". Дочь Сумской показала свежие снимки из Москвы
"Животик видно. Красивая безумно". Дочь Сумской показала свежие снимки из Москвы
  Племянница Ротару – певица Sonya Kay: Не знаю, как два года могла быть с человеком, который меня бьет. Для мамы это будет шок
  Племянница Ротару – певица Sonya Kay: Не знаю, как два года могла быть с человеком, который меня бьет. Для мамы это будет шок
"Очень вкусно, очень". Тимошенко перед камерой поела мясо, приготовленное в свином желудке или мочевом пузыре
"Очень вкусно, очень". Тимошенко перед камерой поела мясо, приготовленное в свином желудке или мочевом пузыре
Украинский певец Макс Барских стал лучшим исполнителем по версии MTV Россия
Украинский певец Макс Барских стал лучшим исполнителем по версии MTV Россия
"Красивая грудь". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук сняла селфи-видео в откровенном купальнике
"Красивая грудь". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук сняла селфи-видео в откровенном купальнике
"Что там за вкусняшки?", "Сырое мясо со сливами?" Каменских взбудоражила сеть своим завтраком
"Что там за вкусняшки?", "Сырое мясо со сливами?" Каменских взбудоражила сеть своим завтраком
"Я бы не смогла быть с мужчиной, который зарабатывает слишком мало". Жена футболиста Зубкова заявила, что мужчина должен зарабатывать минимум €10 тыс. в месяц
"Я бы не смогла быть с мужчиной, который зарабатывает слишком мало". Жена футболиста Зубкова заявила, что мужчина должен зарабатывать минимум €10 тыс. в месяц
"Весь выпуск смотрел на это декольте". Настя Каменских засветила пышный бюст рядом с Олегом Винником
"Весь выпуск смотрел на это декольте". Настя Каменских засветила пышный бюст рядом с Олегом Винником
"Убиваешь своей красотой". 52-летняя Дженнифер Лопес показала обнаженную спину и ягодицы
"Убиваешь своей красотой". 52-летняя Дженнифер Лопес показала обнаженную спину и ягодицы
  "Жаль до слез". Еще один музыкант покинул "Танцы со звездами", в полуфинал прошли четыре пары
  "Жаль до слез". Еще один музыкант покинул "Танцы со звездами", в полуфинал прошли четыре пары
"Я бы поучаствовал в такой Камасутре". Кристина Асмус похвасталась своей гибкостью в постели
"Я бы поучаствовал в такой Камасутре". Кристина Асмус похвасталась своей гибкостью в постели
"Уберите детей от экрана". Волочкова сфотографировалась голой в "балетной бане"
"Уберите детей от экрана". Волочкова сфотографировалась голой в "балетной бане"
"Нереальная", "Пантера". Экс-участница "ВИА Гры" Надежда Мейхер поласкала себя на камеру
"Нереальная", "Пантера". Экс-участница "ВИА Гры" Надежда Мейхер поласкала себя на камеру
"О боже, суповой набор надела на себя 60-й размер". Лобода прошлась в куртке за €4,8 тыс.
"О боже, суповой набор надела на себя 60-й размер". Лобода прошлась в куртке за €4,8 тыс.
Кардашян показала черный наряд, в котором была на свадьбе Хилтон
Кардашян показала черный наряд, в котором была на свадьбе Хилтон
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Так это же не Наташа", "Низ не очень". Тарзан засветил голую женщину (144164)
2
"Ах какая женщина". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышные формы в бикини (103514)
3
Солистка Kazka Зарицкая снялась топлес и в обнимку с партнером из "Танцев со звездами" Мешковым (70774)
4
"Уберите детей от экрана". Волочкова сфотографировалась голой в "балетной бане" (65627)
5
"Ну прямо секси-пекси", "Просто кипяток". Цибульская крупным планом показала пышное декольте (53210)
6
"Секс на ножищах". Полякова в бикини показала, как отдыхает на Мальдивах (32719)
7
"Будто живот болит", "Кости словно светятся". Фото Осадчей в платье из ее коллекции раскритиковали в сети (25891)
8
"Все такая же сочная". Экс-участница "ВИА Гры" 39-летняя Мейхер показала фигуру в сильно облегающем платье (22196)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS