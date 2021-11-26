ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Разумков заявил, что будет принимать участие и в президентских, и в парламентских выборах

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Разумков: Я реализую все амбиции для того, чтобы действительно изменить эту страну
Разумков: Я реализую все амбиции для того, чтобы действительно изменить эту страну
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Бывший спикер Верховной Рады, нардеп Дмитрий Разумков заявил, что будет принимать участие и в президентских, и в парламентских выборах. Об этом он сказал 26 ноября во время рекламной паузы в ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое вышло в эфир на канале "Украина".

"Я собираюсь с людьми, которые являются членами команды [межфракционного объединения] "Разумная политика", идти не разваливать, а строить страну. Уверен, что у нас это будет получаться. Как бы этого не хотелось нашим оппонентам. Они делают все, чтобы нам мешать, но поверьте, сил, вдохновения, уверенности, здоровья нам хватит", – заверил Разумков.

На вопрос журналиста о том, являются ли для нардепа сигналом общества результаты опроса Центра Разумкова, согласно которым экс-спикер лидирует в рейтинге доверия украинцев с 35%, он сказал: "Это является сигналом, потому что доверие является самым ценным. Даже не рейтинг, а доверие".

Он добавил, что ему это приятно. На уточняющий вопрос о президентских амбициях Разумков сказал: "Я реализую все амбиции для того, чтобы действительно изменить эту страну. То, что не вышло в 2019 году, будем делать в дальнейшем".

Контекст:

Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года. На этом посту его заменил Руслан Стефанчук, который до этого был первым вице-спикером.

Разумков в 2019 году был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

Отозвали Разумкова с должности спикера на фоне разногласий с монобольшинством по поводу закона об олигархах. За проголосовало 284 нардепа, причем 215 голосов дала фракция "Слуга народа".

После отзыва с должности спикера Разумков делал критические заявления в адрес провластной команды, он считает, что часть политиков отошла от принципов, с которыми избиралась в 2019 году.

Сейчас Разумков является внефракционным депутатом. В "Слуге народа" обсуждают возможное лишение Разумкова депутатского мандата, бывший спикер считает, что это будет незаконно.

На вопросы о создании своей партии Разумков до отзыва с поста спикера прямо не отвечал, но намекал о таких планах. 14 ноября он сказал, что это "уже не секрет"

8 ноября Разумков заявил о создании межфракционного объединения "Разумная политика". 16 ноября о его создании официально объявил первый вице-спикер Корниенко. В составе МФО изначально было 25 нардепов, преимущественно – членов "Слуги народа". Позже нардеп от "Батьківщини" Владимир Кабаченко отозвал свою подпись из списка желающих войти в это объединение.

Теги: Украина, выборы, ток-шоу, Дмитрий Разумков, Свобода слова Савика Шустера
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Папина генетика", "Молодой Арнольд". Внебрачный сын Шварценеггера показал накачанное тело
"Папина генетика", "Молодой Арнольд". Внебрачный сын Шварценеггера показал накачанное тело
  "Думаю, что с ним будет, когда нас не станет". Харчишин рассказал о неизлечимой болезни сына
  "Думаю, что с ним будет, когда нас не станет". Харчишин рассказал о неизлечимой болезни сына
  "Крым – это российская история". Долина заявила, что не понимает, почему ей запрещен въезд в Украину
  "Крым – это российская история". Долина заявила, что не понимает, почему ей запрещен въезд в Украину
"Нет слов", "Сексуальный наряд". 55-летняя Кроуфорд показала, как выглядит в ночной мини-сорочке
"Нет слов", "Сексуальный наряд". 55-летняя Кроуфорд показала, как выглядит в ночной мини-сорочке
"Какая же она красивая", "Моника вечна". Белуччи снялась в необычном украшении
"Какая же она красивая", "Моника вечна". Белуччи снялась в необычном украшении
72-летнего Градского госпитализировали с подозрением на инсульт
72-летнего Градского госпитализировали с подозрением на инсульт
"Другое дело! А то дядьки, трусики", "Пример для соседок". 45-летняя Волочкова показала упражнения для пресса и растяжки
"Другое дело! А то дядьки, трусики", "Пример для соседок". 45-летняя Волочкова показала упражнения для пресса и растяжки
Анатолий Анатолич крестил сына и показал, кто из звезд стали его кумовьями
Анатолий Анатолич крестил сына и показал, кто из звезд стали его кумовьями
Приходько откровенно рассказала, как бы поступила, узнав, что у будущего ребенка есть пороки развития
Приходько откровенно рассказала, как бы поступила, узнав, что у будущего ребенка есть пороки развития
"Пил по несколько дней". Галкин рассказал, как пьяный Басков трижды не мог сесть на свой рейс
"Пил по несколько дней". Галкин рассказал, как пьяный Басков трижды не мог сесть на свой рейс
"Она замужем в итоге?", "Потрепала ее жизнь". Брежнева снялась в "Вечернем Урганте"
"Она замужем в итоге?", "Потрепала ее жизнь". Брежнева снялась в "Вечернем Урганте"
"Мы с Билычкой еле до отеля добежали". Коляденко рассказал, как они с певицей за €100 наблюдали за чужим сексом
"Мы с Билычкой еле до отеля добежали". Коляденко рассказал, как они с певицей за €100 наблюдали за чужим сексом
"Клоун №2 после мамы", "Красная шапочка", "Надувная кукла". Королева показала образ в зимней одежде
"Клоун №2 после мамы", "Красная шапочка", "Надувная кукла". Королева показала образ в зимней одежде
  "Вы точно сейчас пойдете на кухню". Как быстро и легко приготовить картофельные оладьи. Видео
  "Вы точно сейчас пойдете на кухню". Как быстро и легко приготовить картофельные оладьи. Видео
"Модники-огородники". Джанабаева снялась на охоте в объятиях мужа
"Модники-огородники". Джанабаева снялась на охоте в объятиях мужа
"Смешная", "Какая хорошенькая". В сети показали, какой Тина Кароль была в 19 лет. Видео
"Смешная", "Какая хорошенькая". В сети показали, какой Тина Кароль была в 19 лет. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вот что бывает, когда у вас накладная задница". Фото лежащей с широко разведенными ногами полуголой Мадонны стало поводом для мемов в сети (118408)
2
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару крупным планом показала голую грудь (116341)
3
"Животик", "Желаю ей доченьку". 39-летняя Подольская засветила округлившийся живот (101180)
4
"Сиси – топ". Каменских оголила грудь (68509)
5
Бывшая жена Узелкова Боржемская призналась, что за год до развода они с мужем начали жить в разных комнатах (63169)
6
"Я одиноким никогда не был и не буду". Поплавский показал своих бывших жен – сельского фельдшера и студентку института культуры (58597)
7
Возмущенный Сергей Притула вынудил Евгения Кота покинуть кресло судьи на шоу "Україна має талант". Видео (43104)
8
"Бабуля отжигает". Мадонна оголила соски, пятую точку и засветила промежность, вызвав этим гнев фанатов (35823)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS