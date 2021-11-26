Разумков заявил, что будет принимать участие и в президентских, и в парламентских выборах

Разумков: Я реализую все амбиции для того, чтобы действительно изменить эту страну Фото: Верховна Рада України / Facebook

"Я собираюсь с людьми, которые являются членами команды [межфракционного объединения] "Разумная политика", идти не разваливать, а строить страну. Уверен, что у нас это будет получаться. Как бы этого не хотелось нашим оппонентам. Они делают все, чтобы нам мешать, но поверьте, сил, вдохновения, уверенности, здоровья нам хватит", – заверил Разумков.

На вопрос журналиста о том, являются ли для нардепа сигналом общества результаты опроса Центра Разумкова, согласно которым экс-спикер лидирует в рейтинге доверия украинцев с 35%, он сказал: "Это является сигналом, потому что доверие является самым ценным. Даже не рейтинг, а доверие".

Он добавил, что ему это приятно. На уточняющий вопрос о президентских амбициях Разумков сказал: "Я реализую все амбиции для того, чтобы действительно изменить эту страну. То, что не вышло в 2019 году, будем делать в дальнейшем".