Разумков: Украинцы хотят видеть не старых политиков и не новые лица

"Партию только сейчас начинаем строить. [...] Люди хотят видеть не старых политиков и не новые лица, потому что они уже насмотрелись, а людей, которые будут оставаться людьми, которые будут компетентны, которые будут честны, которые фактически не замарались в различных коррупционных скандалах и схемах", – сказал он.

По словам экс-спикера, опросы общественного мнения показывают, что "ключевая проблема власти – это некомпетентность и коррупция".

"Запрос у общества на людей профессиональных, с опытом, компетентных в своих сферах, которые будут разбираться в своих процессах, и будут фактически готовыми занимать те или иные должности для того, чтобы работать дальше. Не для того, чтобы получить власть, не для того, чтобы получить кресло, а для того, чтобы продуктивно работать", – объяснил Разумков.