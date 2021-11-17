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Разумков отреагировал на слова Арахамии: Может получиться так, что в одно утро ты встанешь, а фракции уже нет

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Разумков заявил, что нардепам от "Слуги народа" рассказывают, что якобы "всех их нашли на помойке". По его мнению, это не так
Разумков заявил, что нардепам от "Слуги народа" рассказывают, что якобы "всех их нашли на помойке". По его мнению, это не так
Фото: Дмитро Разумков / Facebook

Внефракционный народный депутат, бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 17 ноября на брифинге в парламенте заявил, что нардепы, которые вошли в его межфракционное объединение "Разумная политика", жалуются на политическое давление.

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН"

По словам Разумкова, депутатам говорят: "Будем увольнять твоих родственников, будем делать еще какие-то вещи". Разумков сказал, что шла речь о лишении этих парламентариев мандатов, но сейчас вопрос "снят с повестки дня". 

Ему напомнили заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, сказавшего накануне на брифинге, что из монобольшинства не будут исключать нардепов, которые вошли в состав МФО, и называвшего хайпом слова о давлении на них.  

"Я понимаю, что кто-то рассказывает сегодня [нардепам от монобольшинства]: "Всех вас нашли на помойке". Это не так. За каждого человека, пришедшего в парламент, голосовали люди. Многие факторы повлияли на это, но тем не менее. Достоинство должно быть в стенах парламента и уважение к коллегам. Не стоит так относиться, как вы только что сказали. Может получиться так, что в одно утро ты встанешь, а у тебя и фракции уже нет", – отреагировал экс-спикер. 

Контекст:

Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года. На этом посту его заменил Руслан Стефанчук, который до этого был первым вице-спикером.

Разумков в 2019 году был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

Отозвали Разумкова с должности спикера на фоне разногласий с монобольшинством по поводу закона об олигархах. За проголосовало 284 нардепа, причем 215 голосов дала фракция "Слуга народа".

После отзыва с должности спикера Разумков делал критические заявления в адрес провластной команды, он считает, что часть политиков отошла от принципов, с которыми избиралась в 2019 году.

Сейчас Разумков является внефракционным депутатом. В "Слуге народа" обсуждают возможное лишение Разумкова депутатского мандата, бывший спикер считает, что это будет незаконно.

На вопросы о создании своей партии Разумков до отзыва с поста спикера прямо не отвечал, но намекал о планах создавать политическую силу. 14 ноября он сказал, что это "уже не секрет"

8 ноября Разумков заявил о создании межфракционного объединения "Разумная политика". 16 ноября о его создании официально объявил первый вице-спикер Рады Александр Корниенко. В составе МФО изначально было 25 нардепов, преимущественно – членов "Слуги народа". Позже нардеп от "Батьківщини" Владимир Кабаченко отозвал свою подпись из списка желающих войти в это объединение. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, парламент, Слуга народа, Дмитрий Разумков, партия, Давид Арахамия, Владимир Кабаченко
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