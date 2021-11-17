Разумков отреагировал на слова Арахамии: Может получиться так, что в одно утро ты встанешь, а фракции уже нет

Разумков заявил, что нардепам от "Слуги народа" рассказывают, что якобы "всех их нашли на помойке". По его мнению, это не так Фото: Дмитро Разумков / Facebook

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

По словам Разумкова, депутатам говорят: "Будем увольнять твоих родственников, будем делать еще какие-то вещи". Разумков сказал, что шла речь о лишении этих парламентариев мандатов, но сейчас вопрос "снят с повестки дня".

Ему напомнили заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, сказавшего накануне на брифинге, что из монобольшинства не будут исключать нардепов, которые вошли в состав МФО, и называвшего хайпом слова о давлении на них.

"Я понимаю, что кто-то рассказывает сегодня [нардепам от монобольшинства]: "Всех вас нашли на помойке". Это не так. За каждого человека, пришедшего в парламент, голосовали люди. Многие факторы повлияли на это, но тем не менее. Достоинство должно быть в стенах парламента и уважение к коллегам. Не стоит так относиться, как вы только что сказали. Может получиться так, что в одно утро ты встанешь, а у тебя и фракции уже нет", – отреагировал экс-спикер.