ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Корниенко рассказал, поднимали ли на съезде партии "Слуга народа" вопрос лишения Разумкова мандата

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Разумков не исключал возможности, что его могут попытаться лишить мандата
Разумков не исключал возможности, что его могут попытаться лишить мандата
Фото: Дмитро Разумков / Facebook

Первый вице-спикер Верховной Рады, экс-глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал в интервью "Фактам", что пока инициатив по лишению экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова мандата народного депутата не было.

"Пока не вижу инициатив. Съезд прошел, не прозвучало ни слова об этом [о лишении мандата]", – сказал он. 

Контекст:

Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции "Слуга народа" и Разумкова были разногласия относительно закона об олигархах. Разумков считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту, а также обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить его, вопреки решению фракции. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.

В Офисе президента Украины сложившуюся ситуацию назвали "мировоззренческим конфликтом". Во фракции конфликт с Разумковым именовали "сложной производственной ситуацией".

Верховная Рада уволила Разумкова с должности спикера парламента 7 октября. За проголосовали 284 нардепа, большую часть голосов предоставила фракция "Слуга народа".

8 октября Рада проголосовала за назначение новым председателем парламента Руслана Стефанчука, который до этого занимал должность первого вице-спикера. 

Арахамия 7 ноября заявил, что юристы говорят о наличии оснований для возможного лишения Разумкова депутатского мандата. Корниенко рассказывал, что такой вопрос рассмотрят на съезде партии, если его поднимут.  Съезд партии "Слуга народа" прошел 15 ноября. 

Сам Разумков ранее не исключал возможности, что в Раде могут попытаться лишить его мандата. "Попытки могут быть. Но у нас многие пытаются на что-то быть способными – не всегда это получается", – говорил он 1 октября этого года.

В день голосования нардепов за отставку спикера Рады, 7 октября, Разумков сказал, что по закону фракция "Слуга народа", от которой он избирался в парламент, не может лишить его депутатского мандата. "Но, к сожалению, сегодня далеко не все происходит по закону. Будет выглядеть странно. Но, думаю, любые вызовы я смогу пройти", – говорил политик.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: мандат, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Александр Корниенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В США внезапно умер оскароносный композитор, семикратный обладатель "Грэмми" Стивен Сондхайм
В США внезапно умер оскароносный композитор, семикратный обладатель "Грэмми" Стивен Сондхайм
  "Как сильно", "На украинском красиво поете". Дорн снял в клипе на украиноязычную песню жену, которую скрывал 14 лет. Видео
  "Как сильно", "На украинском красиво поете". Дорн снял в клипе на украиноязычную песню жену, которую скрывал 14 лет. Видео
  Галкин на съемках шоу полез целоваться к Брежневой. Видео
  Галкин на съемках шоу полез целоваться к Брежневой. Видео
  "Грудь не подходила под мою стройную фигуру". 39-летняя Дубцова сделала операцию по уменьшению груди
  "Грудь не подходила под мою стройную фигуру". 39-летняя Дубцова сделала операцию по уменьшению груди
  Травести-дива Монро рассказала, какое имя и пол указаны в ее паспорте
  Травести-дива Монро рассказала, какое имя и пол указаны в ее паспорте
"Чем дальше, тем страшнее", "Какая белоснежная". Тимошенко снялась в каске в окружении мужчин
"Чем дальше, тем страшнее", "Какая белоснежная". Тимошенко снялась в каске в окружении мужчин
"Ну как это мило". Звезда сериала "Сваты" Кошмал показала трехлетнего сына
"Ну как это мило". Звезда сериала "Сваты" Кошмал показала трехлетнего сына
"Папа мудрый, видит насквозь. Мама – нежная, красавица". Злата Огневич показала своих родителей
"Папа мудрый, видит насквозь. Мама – нежная, красавица". Злата Огневич показала своих родителей
"Папина генетика", "Молодой Арнольд". Внебрачный сын Шварценеггера показал накачанное тело
"Папина генетика", "Молодой Арнольд". Внебрачный сын Шварценеггера показал накачанное тело
  "Думаю, что с ним будет, когда нас не станет". Харчишин рассказал о неизлечимой болезни сына
  "Думаю, что с ним будет, когда нас не станет". Харчишин рассказал о неизлечимой болезни сына
  "Крым – это российская история". Долина заявила, что не понимает, почему ей запрещен въезд в Украину
  "Крым – это российская история". Долина заявила, что не понимает, почему ей запрещен въезд в Украину
"Нет слов", "Сексуальный наряд". 55-летняя Кроуфорд показала, как выглядит в ночной мини-сорочке
"Нет слов", "Сексуальный наряд". 55-летняя Кроуфорд показала, как выглядит в ночной мини-сорочке
"Какая же она красивая", "Моника вечна". Белуччи снялась в необычном украшении
"Какая же она красивая", "Моника вечна". Белуччи снялась в необычном украшении
72-летнего Градского госпитализировали с подозрением на инсульт
72-летнего Градского госпитализировали с подозрением на инсульт
"Другое дело! А то дядьки, трусики", "Пример для соседок". 45-летняя Волочкова показала упражнения для пресса и растяжки
"Другое дело! А то дядьки, трусики", "Пример для соседок". 45-летняя Волочкова показала упражнения для пресса и растяжки
Анатолий Анатолич крестил сына и показал, кто из звезд стали его кумовьями
Анатолий Анатолич крестил сына и показал, кто из звезд стали его кумовьями
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару крупным планом показала голую грудь (187888)
2
"Вот что бывает, когда у вас накладная задница". Фото лежащей с широко разведенными ногами полуголой Мадонны стало поводом для мемов в сети (149394)
3
"Сиси – топ". Каменских оголила грудь (94517)
4
Бывшая жена Узелкова Боржемская призналась, что за год до развода они с мужем начали жить в разных комнатах (79441)
5
"Вот это орехи". Maruv показала голые ягодицы (72784)
6
"Я одиноким никогда не был и не буду". Поплавский показал своих бывших жен – сельского фельдшера и студентку института культуры (59573)
7
"Сперма все равно лучше". Мейхер показала средство, которое поддерживает молодость ее кожи (58282)
8
"Вы точно сейчас пойдете на кухню". Как быстро и легко приготовить картофельные оладьи. Видео (51274)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS