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ПОЛИТИКА

Разумков ответил на вопрос о химии между Зеленским и Ермаком

Зеленский заявил, что не будет увольнять Ермака
Зеленский заявил, что не будет увольнять Ермака
Фото: president.gov.ua

Бывший спикер Верховной Рады, нардеп Дмитрий Разумков заявил, что в политике, на высших государственных должностях "должны быть люди без химии". Об этом он сказал 26 ноября во время рекламной паузы в ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое вышло в эфир на канале "Украина".

Журналист попросил рассказать о химии, которая есть между президентом Владимиром Зеленским и главой Офиса президента Андреем Ермаком.

"Я не знаю, я не химик, о химии характеристик давать не буду. На самом деле ее не должно быть. В политике, госуправлении, на таких важных должностях, как президент государства и его окружение, должны быть люди без химии, но с разумом, понимающие, что они делают, зачем. Которые готовы и умеют просчитывать несколько шагов наперед, а не реагировать, как говорят, вспышка справа, вспышка слева. Так не работает государственная машина", – отметил Разумков.

По его словам, в этой ситуации нельзя исходить из принципа, нравится человек или нет. Надо оценивать, будет ли он полезен команде президента. Разумков считает, что Ермак не является полезным человеком в этой команде.

"С руководителем Офиса президента связаны серьезные скандалы, которые бьют не только по нему – это его личное дело. Это бьет по государству, по стране, возможно, по ее обороноспособности, исходя из того, что говорил [бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Василий] Бурба, что в ОПУ работают "кроты". Это же не огород. Это государственная институция. Думаю, кадровые решения должны быть", – заявил экс-спикер парламента.

Зеленский сегодня во время пресс-марафона заявил, что не собирается увольнять Ермака.

"Я считаю, что нецелесообразно терять мощного человека только потому, что господину Петру (пятому президенту, лидеру "Евросолидарности" Петру Порошенко. – "ГОРДОН") он не нравится", – сказал Зеленский.

Контекст:

Бурба утверждает, что Ермак говорил ему, что указание перенести операцию украинских спецслужб по задержанию нескольких десятков боевиков российской частной военной компании "Вагнер" поступило от президента. Бурба считает, что ее переносить нельзя было и это одна из причин провала операции.

Бурба говорил об этом 19 ноября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", на которую приглашали также Зеленского и Ермака. Советник главы ОП Михаил Подоляк объяснял отказ Зеленского и Ермака прийти на программу словами "что глава государства и руководитель его офиса не будут "бегать по эфирам по указанию олигарха". Само приглашение он назвал "вызовом на телевизионный ковер к олигарху". 

Ермак и Зеленский не пришли также 22 ноября на посвященный расследованию Bellingcat о спецоперации по задержанию вагнеровцев эфир программы "Зворотній відлік" на Общественном.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков, Андрей Ермак, Свобода слова Савика Шустера
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