Разумков ответил на вопрос о химии между Зеленским и Ермаком

Журналист попросил рассказать о химии, которая есть между президентом Владимиром Зеленским и главой Офиса президента Андреем Ермаком.

"Я не знаю, я не химик, о химии характеристик давать не буду. На самом деле ее не должно быть. В политике, госуправлении, на таких важных должностях, как президент государства и его окружение, должны быть люди без химии, но с разумом, понимающие, что они делают, зачем. Которые готовы и умеют просчитывать несколько шагов наперед, а не реагировать, как говорят, вспышка справа, вспышка слева. Так не работает государственная машина", – отметил Разумков.

По его словам, в этой ситуации нельзя исходить из принципа, нравится человек или нет. Надо оценивать, будет ли он полезен команде президента. Разумков считает, что Ермак не является полезным человеком в этой команде.

"С руководителем Офиса президента связаны серьезные скандалы, которые бьют не только по нему – это его личное дело. Это бьет по государству, по стране, возможно, по ее обороноспособности, исходя из того, что говорил [бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Василий] Бурба, что в ОПУ работают "кроты". Это же не огород. Это государственная институция. Думаю, кадровые решения должны быть", – заявил экс-спикер парламента.

Зеленский сегодня во время пресс-марафона заявил, что не собирается увольнять Ермака.

"Я считаю, что нецелесообразно терять мощного человека только потому, что господину Петру (пятому президенту, лидеру "Евросолидарности" Петру Порошенко. – "ГОРДОН") он не нравится", – сказал Зеленский.