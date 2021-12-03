Ветеран войны на Донбассе Костенко об отношении властей к украинским разведчикам: Военных презирают

Речь об этом зашла после просьбы журналиста прокомментировать увольнения разведчиков после сорванных операций Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

"Знаете, здесь хочется процитировать одного человека, не буду говорить его фамилию [...]: "Когда начинается война, то власть обращается к Богу и к военным. Когда война заканчивается, то Бога забывают, а военных презирают". Вот это именно то, что я сейчас вижу по отношению к тем людям, которые защищали нашу страну", – сказал Костенко.

По его словам, "это вопрос не сегодняшнего дня".

"Эти ребята пришли в армию не сегодня, они служили больше 20 лет этой стране, защищали ее, и сейчас им нужно приходить, становиться перед этой страной, рассказывать, что они делали, при этом не имея никакой охраны. И сейчас они, когда выйдут, [...] сами отвечают за свою безопасность", – объяснил нардеп.