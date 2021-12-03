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Ветеран войны на Донбассе Костенко об отношении властей к украинским разведчикам: Военных презирают

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Костенко обратил внимание, что участники спецопераций не имеют охраны
Костенко обратил внимание, что участники спецопераций не имеют охраны
Фото: Роман Костенко / Facebook

Власть в Украине "презирает" своих разведчиков, заявил 3 декабря в перерыве программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" полковник запаса, ветеран войны на Донбассе, "киборг", нардеп от "Голоса" Роман Костенко.

Речь об этом зашла после просьбы журналиста прокомментировать увольнения разведчиков после сорванных операций Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

"Знаете, здесь хочется процитировать одного человека, не буду говорить его фамилию [...]: "Когда начинается война, то власть обращается к Богу и к военным. Когда война заканчивается, то Бога забывают, а военных презирают". Вот это именно то, что я сейчас вижу по отношению к тем людям, которые защищали нашу страну", – сказал Костенко.

По его словам, "это вопрос не сегодняшнего дня".

"Эти ребята пришли в армию не сегодня, они служили больше 20 лет этой стране, защищали ее, и сейчас им нужно приходить, становиться перед этой страной, рассказывать, что они делали, при этом не имея никакой охраны. И сейчас они, когда выйдут, [...] сами отвечают за свою безопасность", – объяснил нардеп.

Контекст:

В ходе программы Савика Шустера полковник запаса ВСУ Роман Червинский, руководивший задержанием фигуранта дела о крушении малайзийского самолета Boeing 777 Владимира Цемаха, рассказал детали этой операции. В ходе нее погиб один из украинских силовиков.

Журналисты программы "Схемы" (проект "UA:Перший" и "Радіо Свобода") опубликовали 25 ноября расследование, согласно которому ряду разведчиков, которые участвовали в спецоперации по захвату вагнеровцев, аннулировали загранпаспорта якобы из-за оформления документов с нарушением законодательства.

Теги: разведка, ветераны, разведчики, киборг, ВСУ, спецоперация, увольнение, охрана, Свобода слова Савика Шустера, Роман Костенко, нардеп, Роман Червинский
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