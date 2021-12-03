Мать Саакашвили: Он подвергался пыткам. Я за него очень боюсь

По ее словам, Саакашвили сейчас "не в лучшем состоянии" и на судебном заседании "выглядел плохо". Аласания напомнила, что политик 50 дней держал голодовку.

"После этой голодовки вдруг его выкрали из тюрьмы в городе Рустави обманом и перевезли в другую тюрьму, которая оказалась настоящим концентрационным лагерем. Он не хотел выходить из машины, потому что без его разрешения они не имели права этого делать. Но они его вытащили из машины, они его избивали. Человек прошел пытки. Потом – я не знаю, почему, кому это взбрело в голову, – они все это засняли... Не все, правда, самые "лучшие" кадры были сняты, но какие-то все-таки попали и распространились, так что все имели возможность видеть, каким образом его пытали", – сказала она.

По ее словам, "в этом концлагере, который почему-то назывался больницей", Саакашвили провел девять или 10 дней.

"Никакой больницы там, конечно, не было. И только при очень активном вмешательстве международных сил и, между прочим, украинской стороны, что очень важно для меня, они обязаны уже были его перевести в другую больницу в городе Гори. Это военный госпиталь, который мой сын строил в свое время, и он по сей день там находится. Но мне очень неспокойно. Я очень боюсь за него", – заявила мать политика.

Аласания считает нахождение Саакашвили в Грузии "очень небезопасным для него".

"И я очень хочу, чтобы он не был здесь", – заявила она, призвав вернуть ее сына в Украину, так как он является украинским гражданином.

Мать Саакашвили поблагодарила президента Владимира Зеленского, украинского омбудсмена Людмилу Денисову. Также она напомнила, что в Грузию не пустили основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона.

"В общем, мой сын прошел пытки, его избивали очень сильно... Сегодня я видела человека – у него на лице все это написано. Он дважды выступил на суде. Считаю, что аргументы, которые он приводил, – это было обвинение нашему так называемому правительству, которое у нас сейчас в Грузии", – заявила Аласания.