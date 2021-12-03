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Мать Саакашвили: Он подвергался пыткам. Я за него очень боюсь

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Саакашвили задержали в Грузии в октябре
Саакашвили задержали в Грузии в октябре
Фото: EPA

Мать бывшего президента Грузии, нынешнего главы Исполкома реформ Украины Михаила Саакашвили Гиули Аласания в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 3 декабря заявила, что ее сына пытали.

По ее словам, Саакашвили сейчас "не в лучшем состоянии" и на судебном заседании "выглядел плохо". Аласания напомнила, что политик 50 дней держал голодовку.

"После этой голодовки вдруг его выкрали из тюрьмы в городе Рустави обманом и перевезли в другую тюрьму, которая оказалась настоящим концентрационным лагерем. Он не хотел выходить из машины, потому что без его разрешения они не имели права этого делать. Но они его вытащили из машины, они его избивали. Человек прошел пытки. Потом – я не знаю, почему, кому это взбрело в голову, – они все это засняли... Не все, правда, самые "лучшие" кадры были сняты, но какие-то все-таки попали и распространились, так что все имели возможность видеть, каким образом его пытали", – сказала она.

По ее словам, "в этом концлагере, который почему-то назывался больницей", Саакашвили провел девять или 10 дней.

"Никакой больницы там, конечно, не было. И только при очень активном вмешательстве международных сил и, между прочим, украинской стороны, что очень важно для меня, они обязаны уже были его перевести в другую больницу в городе Гори. Это военный госпиталь, который мой сын строил в свое время, и он по сей день там находится. Но мне очень неспокойно. Я очень боюсь за него", – заявила мать политика.

Аласания считает нахождение Саакашвили в Грузии "очень небезопасным для него".

"И я очень хочу, чтобы он не был здесь", – заявила она, призвав вернуть ее сына в Украину, так как он является украинским гражданином.

Мать Саакашвили поблагодарила президента Владимира Зеленского, украинского омбудсмена Людмилу Денисову. Также она напомнила, что в Грузию не пустили основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона.

"В общем, мой сын прошел пытки, его избивали очень сильно... Сегодня я видела человека – у него на лице все это написано. Он дважды выступил на суде. Считаю, что аргументы, которые он приводил, – это было обвинение нашему так называемому правительству, которое у нас сейчас в Грузии", – заявила Аласания.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, в июле 2017 года потерял его, но в мае 2019-го президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". Экс-президента привезли в Гори в ночь на 20 ноября. В тот же день он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней. 

29 ноября впервые после задержания и голодовки Саакашвили выступил в суде в Тбилиси по делу о разгоне акции протеста в 2007 году. Он заявил, что не признает грузинскую прокуратуру и юстицию, назвал свое задержание пленом и объяснил возвращение в Грузию любовью к стране. Часть выступления политик произнес на украинском языке, обращаясь к гражданам Украины. У здания суда состоялась акция протеста, между сторонниками политика и полицией произошли столкновения.

2 декабря состоялось заседание по делу о якобы растратах, совершенных Саакашвили на посту президента.  Власти обвиняют политика в растрате на личные нужды крупных сумм из грузинского госбюджета. Речь идет о растрате 8,8 млн лари (примерно $2,8 млн по нынешнему курсу) бюджетных средств, писало "Новости-Грузия". По версии следствия, в период с сентября 2009-го до февраля 2013 года эти средства потратили на оплату отдыха Саакашвили на курортах, проживание в гостиницах, визиты в косметологические клиники и приобретение одежды.

Защита обвиняемых говорит, что речь идет о представительских расходах бывшего президента, а обвинения в растрате – часть "черного пиара" нынешних властей по отношению к Саакашвили. Дело о растрате расследуется уже почти восемь лет

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, пытки, Гиули Аласания, Свобода слова Савика Шустера
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