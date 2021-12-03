Комментарии разведчиков, проводивших операцию по вагнеровцам, переговоры с РФ, атаки на журналистов. "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

Видео: Shuster online / YouTube

В студии обсуждают, кто и почему атакует журналистов в Украине, а также обращение третьего президента Грузии Михаила Саакашвили к украинцам и заявление президента Украины Владимира Зеленского о прямых переговорах с Россией. Гости эфира – нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, глава партии "Голос" и нардеп от этой фракции Кира Рудик, нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, мать Саакашвили Гиули Аласания и другие.

Также в эфире выступят разведчики, которые непосредственно осуществляли спецоперацию по вагнеровцам, – полковники запаса Вооруженных сил Украины Юрий Семенюк и Роман Червинский.