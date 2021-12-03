ГОРДОН
 
 
LIVE

Видео: Shuster online / YouTube

Комментарии разведчиков, проводивших операцию по вагнеровцам, переговоры с РФ, атаки на журналистов. "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|

В эфире каналов "Украина" и "Украина 24", а также на YouTube-канале Shuster online в 21.00 началась трансляция ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

В студии обсуждают, кто и почему атакует журналистов в Украине, а также обращение третьего президента Грузии Михаила Саакашвили к украинцам и заявление президента Украины Владимира Зеленского о прямых переговорах с Россией. Гости эфира – нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, глава партии "Голос" и нардеп от этой фракции Кира Рудик, нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, мать Саакашвили Гиули Аласания и другие.

Также в эфире выступят разведчики, которые непосредственно осуществляли спецоперацию по вагнеровцам, – полковники запаса Вооруженных сил Украины Юрий Семенюк и Роман Червинский.

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Савик Шустер, Нестор Шуфрич, Михаил Саакашвили, Алексей Гончаренко, Юрий Бутусов, нормандский формат, Владимир Зеленский, журналисты, война в Украине, Гиули Аласания, Свобода слова Савика Шустера, Кира Рудик
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Кульпа: В Украине уже не работает консенсус – "мы не обижаемся, что вы воруете, а мы не обижаемся, что вы не платите налогов"
Кульпа: В Украине уже не работает консенсус – "мы не обижаемся, что вы воруете, а мы не обижаемся, что вы не платите налогов" G
Елена ПОСКАННАЯ
  Гордон: Зеленский меня предал. И точно так же он предаст всех остальных
  Гордон: Зеленский меня предал. И точно так же он предаст всех остальных
Дмитрий ГОРДОН
  Грозев: В Кремле есть список смерти
  Грозев: В Кремле есть список смерти G
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook


 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS