Зеленский: Мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией

Зеленский: Без нашего войска мы не можем остановить войну. И мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией Фото: president.gov.ua

Зеленский сказал, что готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным и не боится их, а потом подчеркнул, что украинская армия – "лучшая в мире и защитит нас".

"Нас поддерживают [партнеры], но никто, кроме нашей армии, нас не защитит. И мы должны знать, что без нашего войска мы не можем остановить войну. И мы должны сказать правду. Мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией, и пока это признали все. Все внешние партнеры признали, а некоторые внутренние это не признают. Мы должны говорить, зная, что у нас сильная мощная армия, и не бояться сейчас говорить друг другу правду. Если мы хотим вернуть Донбасс, то давайте, а если хотим просто ходить и об этом говорить, то давайте ничего не делать. И давайте в этом вопросе..." – добавил он.

Этот фрагмент послания – на последних трех минутах видео.