Зеленский заявил, что не боится прямого разговора с Путиным

Зеленский о Путине: Я не боюсь прямого разговора с ним Фото: president.gov.ua

"Хочу говорить в конце о главном. Мы должны говорить откровенно. Несмотря на любые сложности, говорить правду. Восемь лет продолжается война на Донбассе. Восемь лет, как Россия аннексировала Крым. Я не боюсь говорить всем и говорить прямо россиянам. Именно поэтому я не боюсь прямого разговора с ним", – сказал Зеленский, не называя имя президента РФ.

"Мы не боимся прямого диалога", – продолжил Зеленский, не уточнив, о ком идет речь, но позже вернулся к теме и говорил о прямых переговорах в Россией.

Он добавил, что Киев знает, какие европейские страны поддерживают Украину, а какие – "делают вид, что поддерживает" и поблагодарил первых.

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