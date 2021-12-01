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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский заявил, что не боится прямого разговора с Путиным

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Зеленский о Путине: Я не боюсь прямого разговора с ним
Зеленский о Путине: Я не боюсь прямого разговора с ним
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 1 декабря, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием, заявил, что не боится переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Хочу говорить в конце о главном. Мы должны говорить откровенно. Несмотря на любые сложности, говорить правду. Восемь лет продолжается война на Донбассе. Восемь лет, как Россия аннексировала Крым. Я не боюсь говорить всем и говорить прямо россиянам. Именно поэтому я не боюсь прямого разговора с ним", – сказал Зеленский, не называя имя президента РФ. 

"Мы не боимся прямого диалога", – продолжил Зеленский, не уточнив, о ком идет речь, но позже вернулся к теме и говорил о прямых переговорах в Россией. 

Он добавил, что Киев знает, какие европейские страны поддерживают Украину, а какие – "делают вид, что поддерживает" и поблагодарил первых. 

Новость дополняется. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, Владимир Зеленский
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