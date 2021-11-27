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Аваков об использовании бортов ГСЧС Зеленским: Если как такси – возмутительно

Зеленский подтвердил, что летал в резиденцию "Синегора" на вертолете ГСЧС
Зеленский подтвердил, что летал в резиденцию "Синегора" на вертолете ГСЧС
Фото: EPA

Президент имеет право пользоваться государственными бортами в чрезвычайных ситуациях, учениях или специальных ситуациях. Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 26 ноября заявил экс-министр внутренних дел Арсен Аваков.

Экс-министр добавил, что такими бортами он сам с Владимиром Зеленским неоднократно летал и вдоль линии фронта, и на пожарах.

"С [главой Офиса президента Андреем] Ермаком мы летали в Житомирскую область на пожары. И всякий раз это обосновано. То есть может ли выделять ГСЧС или Нацгвардия такие вертолеты? Да, может для исполнения государственных функций. Но что здесь было – это ответственность тех людей, которые этот борт заказали. Если это такси – это возмутительно", – сказал Аваков.

Слова экс-министра были реакцией на то, что Зеленский подтвердил, что летал в резиденцию "Синегора" на вертолете ГСЧС. Президент отметил, что был там в рамках подготовки к мероприятиям, посвященным 30-летию украинской дипломатии, куда ожидается прибытие около 300 человек.

Контекст:

О том, что Ермак и Зеленский проводят выходные в "Синегоре" (Гута Ивано-Франковской области), празднуя 50-летие главы ОП, писал главред издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 20 ноября.

"Украинская правда" 24 ноября опубликовала расследование, где говорилось, что Зеленский и Ермак 21 ноября отметили 50-летие главы ОП на территории "Синегоры". Журналисты заявили, что глава государства и руководитель его офиса покинули Киев до завершения рабочего дня 19 ноября и вернулись в Киев в понедельник вечером.

В расследовании говорится, что гостей, приглашенных на день рождения Ермака, доставляли вертолетами Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые предназначены для спасения людей. Также гостей юбилея перевозил вертолет Ми-8, находящийся, по информации собеседников расследователей, на службе или Вооруженных сил, или Нацгвардии.

По данным журналистов, 21 ноября Зеленский и Ермак на вертолете "быстро и незаметно" летали в Киев, почтили память погибших активистов Майдана (ОП публиковал релиз об этом мероприятии), потом президент наградил военных. В 13.00 вертолет ГСЧС вылетел из Козина и через два часа сел в Ивано-Франковске.

День рождения Ермака – 21 ноября. У него был 50-летний юбилей.

В ОПУ заявили, что "не было никакого четырехдневного празднования с фейерверками, концертами, макетами венецианской архитектуры, массовкой гостей и другими достопримечательностями".

Ермак сообщил, что юбилей "никак особо не отмечал". "Только в понедельник заехал к родителям. Выгреб от мамы, что редко у них бываю и что выгляжу уставшим. Во вторник выделил один час, чтобы принять поздравления от коллег в Офисе президента", – заявил он.

Теги: Арсен Аваков, ГСЧС, вертолет, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Свобода слова Савика Шустера
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