Аваков об использовании бортов ГСЧС Зеленским: Если как такси – возмутительно

Экс-министр добавил, что такими бортами он сам с Владимиром Зеленским неоднократно летал и вдоль линии фронта, и на пожарах.

"С [главой Офиса президента Андреем] Ермаком мы летали в Житомирскую область на пожары. И всякий раз это обосновано. То есть может ли выделять ГСЧС или Нацгвардия такие вертолеты? Да, может для исполнения государственных функций. Но что здесь было – это ответственность тех людей, которые этот борт заказали. Если это такси – это возмутительно", – сказал Аваков.

Слова экс-министра были реакцией на то, что Зеленский подтвердил, что летал в резиденцию "Синегора" на вертолете ГСЧС. Президент отметил, что был там в рамках подготовки к мероприятиям, посвященным 30-летию украинской дипломатии, куда ожидается прибытие около 300 человек.