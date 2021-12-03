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Прямые переговоры с Россией, обращение Саакашвили и атаки на журналистов. 3 декабря в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

 
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Программа Савика Шустера начнется в 21.00
Программа Савика Шустера начнется в 21.00
Фото: Шустер online / Facebook

Вечером 3 декабря в эфир каналов "Украина" и "Украина 24", а также YouTube-канала Shuster online выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

В ходе ток-шоу планируют говорит о том, кто и почему атакует журналистов в Украине, об обращении третьего президента Грузии Михаила Саакашвили к украинцам и о заявлении президента Украины Владимира Зеленского про прямые переговоры с Россией, сообщается на странице "Шустер online" в Facebook. 

На программу приглашены:

  • Нардеп от "Батьківщини" Сергей Власенко;
  • нардеп от "Европейской солидарности Алексей Гончаренко;
  • народный депутат, "Европейская солидарность";
  • глава партии "Голос" и нарлеп от этой фракции Кира Рудык;
  • нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич;
  • нардеп от "Голоса" Роман Костенко;
  • экс-нардеп от "Свободы" Руслан Кошулинский;
  • основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон;
  • главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов;
  • эксперт Украинского института будущего Андрей Илларионов;
  • мать Саакашвили Гиули Аласания. 

Трансляция ток-шоу начнется в 21.00.

ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube


Контекст:

Программа "Свобода слова Савика Шустера" выходит на телеканале "Украина" по пятницам с сентября 2019 года.

Шустер работает на украинском телевидении с 2005 года. В разные годы его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Дмитрий Гордон, Руслан Кошулинский, Сергей Власенко, Нестор Шуфрич, Андрей Илларионов, Алексей Гончаренко, Юрий Бутусов, трансляция, ток-шоу, Гиули Аласания, Свобода слова Савика Шустера, Роман Костенко
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