Прямые переговоры с Россией, обращение Саакашвили и атаки на журналистов. 3 декабря в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

В ходе ток-шоу планируют говорит о том, кто и почему атакует журналистов в Украине, об обращении третьего президента Грузии Михаила Саакашвили к украинцам и о заявлении президента Украины Владимира Зеленского про прямые переговоры с Россией, сообщается на странице "Шустер online" в Facebook.
На программу приглашены:
Трансляция ток-шоу начнется в 21.00.
Программа "Свобода слова Савика Шустера" выходит на телеканале "Украина" по пятницам с сентября 2019 года.
Шустер работает на украинском телевидении с 2005 года. В разные годы его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1".