Прямые переговоры с Россией, обращение Саакашвили и атаки на журналистов. 3 декабря в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

В ходе ток-шоу планируют говорит о том, кто и почему атакует журналистов в Украине, об обращении третьего президента Грузии Михаила Саакашвили к украинцам и о заявлении президента Украины Владимира Зеленского про прямые переговоры с Россией, сообщается на странице "Шустер online" в Facebook.

На программу приглашены:

Нардеп от "Батьківщини" Сергей Власенко;

нардеп от "Европейской солидарности Алексей Гончаренко;

народный депутат, "Европейская солидарность";

глава партии "Голос" и нарлеп от этой фракции Кира Рудык;

нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич;

нардеп от "Голоса" Роман Костенко;

экс-нардеп от "Свободы" Руслан Кошулинский;

основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон;

главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов;

эксперт Украинского института будущего Андрей Илларионов;

мать Саакашвили Гиули Аласания.

Трансляция ток-шоу начнется в 21.00.

ВИДЕО

Видео: Shuster online / YouTube



