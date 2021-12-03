"Чай за три лари, лимон за один лари – один из чеков в деле против Саакашвили". Пресс-секретарь рассказала, какие квитанции требует грузинский суд от экс-президента

"Чай за три лари [около $1], лимон за один лари, орехи и энергетический напиток – это один из чеков по делу против третьего президента Грузии, датированный 5 июня 2012 года. В то время Михаил Саакашвили принимал в Батуми американскую делегацию", – написала Чиж.
Власти обвиняют Саакашвили в растрате на личные нужды крупных сумм из грузинского госбюджета. Речь идет о растрате 8,8 млн лари (примерно $2,8 млн по нынешнему курсу) бюджетных средств, писало "Новости-Грузия". По версии следствия, в период с сентября 2009-го до февраля 2013 года эти средства потратили на оплату отдыха Саакашвили на курортах, проживание в гостиницах, визиты в косметологические клиники и приобретение одежды.
Защита обвиняемых говорит, что речь идет о представительских расходах бывшего президента, а обвинения в растрате – часть "черного пиара" нынешних властей по отношению к Саакашвили.
Дело о растрате расследуется уже почти восемь лет, последнее заседание состоялось 2 декабря. Его называют "делом о пиджаках", так как в списке покупок Саакашвили фигурируют купленные в Лондоне семь пиджаков и кашемировое спортивное пальто на общую сумму в $28,6 тыс., а также два костюма ручной работы общей стоимостью в $4,6 тыс.
Чиж сообщила, что еще в 2014 году по поручению семьи Саакашвили пиджаки и пальто бывшего грузинского лидера курьером доставили в канцелярию правительства, основателю "Грузинской мечты", миллиардеру Бидзине Иванишвили с надписью на посылке: "Господин Иванишвили, возвращаю это вам для использования по собственному усмотрению".
Сейчас пиджаки, по словам Чиж, находятся в президентской библиотеке в Тбилиси.
29 ноября впервые после задержания и голодовки Саакашвили выступил в суде в Тбилиси по делу о разгоне акции протеста в 2007 году. Он заявил, что не признает грузинскую прокуратуру и юстицию, назвал свое задержание пленом и объяснил возвращение в Грузию любовью к стране. Часть выступления политик произнес на украинском языке, обращаясь к гражданам Украины. У здания суда состоялась акция протеста, между сторонниками политика и полицией произошли столкновения.
В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.
В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, в июле 2017 года потерял его, но в мае 2019-го президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.
В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.
В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.
19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.
Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". Экс-президента привезли в Гори в ночь на 20 ноября. В тот же день он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.