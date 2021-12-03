"Чай за три лари, лимон за один лари – один из чеков в деле против Саакашвили". Пресс-секретарь рассказала, какие квитанции требует грузинский суд от экс-президента

Клинтон приезжала в Грузию и встречалась с Саакашвили в 2012 году Фото: president.gov.ge

"Чай за три лари [около $1], лимон за один лари, орехи и энергетический напиток – это один из чеков по делу против третьего президента Грузии, датированный 5 июня 2012 года. В то время Михаил Саакашвили принимал в Батуми американскую делегацию", – написала Чиж.

Власти обвиняют Саакашвили в растрате на личные нужды крупных сумм из грузинского госбюджета. Речь идет о растрате 8,8 млн лари (примерно $2,8 млн по нынешнему курсу) бюджетных средств, писало "Новости-Грузия". По версии следствия, в период с сентября 2009-го до февраля 2013 года эти средства потратили на оплату отдыха Саакашвили на курортах, проживание в гостиницах, визиты в косметологические клиники и приобретение одежды.

Защита обвиняемых говорит, что речь идет о представительских расходах бывшего президента, а обвинения в растрате – часть "черного пиара" нынешних властей по отношению к Саакашвили.

Дело о растрате расследуется уже почти восемь лет, последнее заседание состоялось 2 декабря. Его называют "делом о пиджаках", так как в списке покупок Саакашвили фигурируют купленные в Лондоне семь пиджаков и кашемировое спортивное пальто на общую сумму в $28,6 тыс., а также два костюма ручной работы общей стоимостью в $4,6 тыс.

Чиж сообщила, что еще в 2014 году по поручению семьи Саакашвили пиджаки и пальто бывшего грузинского лидера курьером доставили в канцелярию правительства, основателю "Грузинской мечты", миллиардеру Бидзине Иванишвили с надписью на посылке: "Господин Иванишвили, возвращаю это вам для использования по собственному усмотрению".

Сейчас пиджаки, по словам Чиж, находятся в президентской библиотеке в Тбилиси.

29 ноября впервые после задержания и голодовки Саакашвили выступил в суде в Тбилиси по делу о разгоне акции протеста в 2007 году. Он заявил, что не признает грузинскую прокуратуру и юстицию, назвал свое задержание пленом и объяснил возвращение в Грузию любовью к стране. Часть выступления политик произнес на украинском языке, обращаясь к гражданам Украины. У здания суда состоялась акция протеста, между сторонниками политика и полицией произошли столкновения.