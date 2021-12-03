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"Чай за три лари, лимон за один лари – один из чеков в деле против Саакашвили". Пресс-секретарь рассказала, какие квитанции требует грузинский суд от экс-президента

Клинтон приезжала в Грузию и встречалась с Саакашвили в 2012 году
Клинтон приезжала в Грузию и встречалась с Саакашвили в 2012 году
Фото: president.gov.ge

Прокурор по делу о предположительно совершенных Михаилом Саакашвили на посту президента Грузии растратах требует квитанцию об оплате, в которой указано, что напиток Red Bull в 2012 году был куплен политиком для Хиллари Клинтон, бывшей тогда госсекретарем США. Об этом написала в Facebook 2 декабря пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж.

"Чай за три лари [около $1], лимон за один лари, орехи и энергетический напиток – это один из чеков по делу против третьего президента Грузии, датированный 5 июня 2012 года. В то время Михаил Саакашвили принимал в Батуми американскую делегацию", – написала Чиж. 

https://www.facebook.com/daryna.chyzh/posts/4729142923809131

Власти обвиняют Саакашвили в растрате на личные нужды крупных сумм из грузинского госбюджета. Речь идет о растрате 8,8 млн лари (примерно $2,8 млн по нынешнему курсу) бюджетных средств, писало "Новости-Грузия"По версии следствия, в период с сентября 2009-го до февраля 2013 года эти средства потратили на оплату отдыха Саакашвили на курортах, проживание в гостиницах, визиты в косметологические клиники и приобретение одежды.

Защита обвиняемых говорит, что речь идет о представительских расходах бывшего президента, а обвинения в растрате – часть "черного пиара" нынешних властей по отношению к Саакашвили.

Дело о растрате расследуется уже почти восемь лет, последнее заседание состоялось 2 декабря. Его называют "делом о пиджаках", так как в списке покупок Саакашвили фигурируют купленные в Лондоне семь пиджаков и кашемировое спортивное пальто на общую сумму в $28,6 тыс., а также два костюма ручной работы общей стоимостью в $4,6 тыс. 

Чиж сообщила, что еще в 2014 году по поручению семьи Саакашвили пиджаки и пальто бывшего грузинского лидера курьером доставили в канцелярию правительства, основателю "Грузинской мечты", миллиардеру Бидзине Иванишвили с надписью на посылке: "Господин Иванишвили, возвращаю это вам для использования по собственному усмотрению".

Сейчас пиджаки, по словам Чиж, находятся в президентской библиотеке в Тбилиси.

https://www.facebook.com/daryna.chyzh/posts/4728564803866943

29 ноября впервые после задержания и голодовки Саакашвили выступил в суде в Тбилиси по делу о разгоне акции протеста в 2007 году. Он заявил, что не признает грузинскую прокуратуру и юстицию, назвал свое задержание пленом и объяснил возвращение в Грузию любовью к стране. Часть выступления политик произнес на украинском языке, обращаясь к гражданам Украины. У здания суда состоялась акция протеста, между сторонниками политика и полицией произошли столкновения.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, в июле 2017 года потерял его, но в мае 2019-го президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". Экс-президента привезли в Гори в ночь на 20 ноября. В тот же день он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней. 

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, Хиллари Клинтон, растрата, Дарина Чиж, суд, одежда
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