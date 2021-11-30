В Грузии начали расследование против адвоката Саакашвили

Гварамия обратился к прокурорам с оскорбительными словами, отметили в прокуратуре Грузии Фото: wikimedia.org

"В ходе судебного заседания адвокат Ника Гварамия обратился к участникам – прокурорам – с оскорбительными словами, которые на тот момент остались вне внимания суда и других участников процесса", – отмечается в заявлении.

В нем подчеркивается, что следственный отдел прокуратуры Тбилиси начал расследование по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Грузии (оскорбление участника процесса) после изучения видеозаписи заседания суда.

На следующем заседании 23 декабря обвинение обратится с ходатайством удалить Гварамию из зала суда, сообщили в прокуратуре.

Правоохранители также обратились в комиссию по этике Коллегии адвокатов Грузии дать правовую оценку действиям Гварамии и начать против него дисциплинарное производство.