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В Грузии начали расследование против адвоката Саакашвили

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Гварамия обратился к прокурорам с оскорбительными словами, отметили в прокуратуре Грузии
Гварамия обратился к прокурорам с оскорбительными словами, отметили в прокуратуре Грузии
Фото: wikimedia.org

Прокуратура Грузии начала расследование против адвоката третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Ники Гварамии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правоохранительного ведомства 30 ноября.

"В ходе судебного заседания адвокат Ника Гварамия обратился к участникам – прокурорам – с оскорбительными словами, которые на тот момент остались вне внимания суда и других участников процесса", – отмечается в заявлении.

В нем подчеркивается, что следственный отдел прокуратуры Тбилиси начал расследование по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Грузии (оскорбление участника процесса) после изучения видеозаписи заседания суда.

На следующем заседании 23 декабря обвинение обратится с ходатайством удалить Гварамию из зала суда, сообщили в прокуратуре.

Правоохранители также обратились в комиссию по этике Коллегии адвокатов Грузии дать правовую оценку действиям Гварамии и начать против него дисциплинарное производство.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017 года потерял украинское гражданство. Пятый президент Петр Порошенко (занимал пост с 2014-го по 2019 год) издал соответствующий указ из-за данных, которые политик якобы скрыл при получении украинского паспорта. В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу.

В мае 2019-го президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.

11 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеокадры перевода Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тащат несколько охранников.

Саакашвили заявлял, что готов прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую многопрофильную больницу.

16 ноября, по данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, у Саакашвили началась кровавая рвота. Во время встречи с адвокатами 18 ноября Саакашвили потерял сознание. Его перевели в реанимацию тюремной больницы.

Группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". Экс-президента привезли в Гори в ночь на 20 ноября. В тот же день он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней. Политик начал принимать пищу.

29 ноября впервые после задержания и голодовки Саакашвили выступил в суде в Тбилиси по делу о разгоне акции протеста в 2007 году. Он заявил, что не признает грузинскую прокуратуру и юстицию, назвал свое задержание пленом и объяснил возвращение в Грузию любовью к стране. Часть выступления политик произнес на украинском языке, обращаясь к гражданам Украины. У здания суда состоялась акция протеста, между сторонниками политика и полицией произошли столкновения.

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, прокуратура, Тбилиси, расследование, обвинение, президент, адвокат, уголовное производство, Ника Гварамия, заседание, прокурор
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