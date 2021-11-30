Суд по одному из дел Саакашвили отложили, политик намерен снова присутствовать на заседании 2 декабря

По словам адвоката, на переносе даты настаивала защита, обвинение не возражало.

2 декабря в Тбилисском суде должно состояться заседание по так называемому делу о пиджаках, отмечает "Грузия Online". Саакашвили, как сказал его адвокат Ника Гварамия, намерен присутствовать на этом заседании.

Издание "Новости-Грузия" объясняет, что "дело о пиджаках" расследуется уже почти восемь лет. Речь идет о растрате 8,8 млн лари (примерно $2,8 млн по нынешнему курсу) бюджетных средств. По версии следствия, в период с сентября 2009-го до февраля 2013 года эти средства потратили на оплату отдыха Саакашвили на курортах, проживание в гостиницах, визиты в косметологические клиники и приобретение одежды. В списке фигурируют купленные в Лондоне семь пиджаков и кашемировое спортивное пальто на общую сумму в $28,6 тыс., а также два костюма ручной работы общей стоимостью в $4,6 тыс.

Сам Саакашвили говорил, что обвинения по этому делу абсурдны. По мнению политика, это дело инициировали ради дискредитации его имиджа борца с коррупцией.