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Суд по одному из дел Саакашвили отложили, политик намерен снова присутствовать на заседании 2 декабря

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Саакашвили 29 ноября впервые после задержания и голодовки лично выступил в суде
Саакашвили 29 ноября впервые после задержания и голодовки лично выступил в суде
Фото: ЕРА

Заседание Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году, в котором фигурирует третий президент Грузии Михаил Саакашвили, перенесли на 23 декабря. Об этом сообщил адвокат политика Бека Басилая, пишет "Грузия Online".

По словам адвоката, на переносе даты настаивала защита, обвинение не возражало.

2 декабря в Тбилисском суде должно состояться заседание по так называемому делу о пиджаках, отмечает "Грузия Online". Саакашвили, как сказал его адвокат Ника Гварамия, намерен присутствовать на этом заседании. 

Издание "Новости-Грузия" объясняет, что "дело о пиджаках" расследуется уже почти восемь лет. Речь идет о растрате 8,8 млн лари (примерно $2,8 млн по нынешнему курсу) бюджетных средств. По версии следствия, в период с сентября 2009-го до февраля 2013 года эти средства потратили на оплату отдыха Саакашвили на курортах, проживание в гостиницах, визиты в косметологические клиники и приобретение одежды. В списке фигурируют купленные в Лондоне семь пиджаков и кашемировое спортивное пальто на общую сумму в $28,6 тыс., а также два костюма ручной работы общей стоимостью в $4,6 тыс. 

Сам Саакашвили говорил, что обвинения по этому делу абсурдны. По мнению политика, это дело инициировали ради дискредитации его имиджа борца с коррупцией. 

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017 года потерял украинское гражданство. Порошенко издал соответствующий указ из-за данных, которые политик якобы скрыл при получении украинского паспорта. В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу.

Порошенко занимал пост президента с 2014-го по 2019 год.

В мае 2019-го президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.

11 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеокадры перевода Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тащат несколько охранников.

Саакашвили заявлял, что готов прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую многопрофильную больницу.

16 ноября, по данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, у Саакашвили началась кровавая рвота. Во время встречи с адвокатами 18 ноября Саакашвили потерял сознание. Его перевели в реанимацию тюремной больницы.

Группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". Экс-президента привезли в Гори в ночь на 20 ноября. В тот же день он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней. Политик начал принимать пищу.

29 ноября впервые после задержания и голодовки Саакашвили выступил в суде в Тбилиси по делу о разгоне акции протеста в 2007 году. Он заявил, что не признает грузинскую прокуратуру и юстицию, назвал свое задержание пленом и объяснил возвращение в Грузию любовью к стране. Часть выступления политик произнес на украинском языке, обращаясь к гражданам Украины. У здания суда состоялась акция протеста, между сторонниками политика и полицией произошли столкновения.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Грузия, коррупция, Михаил Саакашвили, Тбилиси, суд, заседание, одежда, задержание Саакашвили в Грузии
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