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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинский разведчик рассказал, как спецслужбы вывезли Цемаха с оккупированной части Донбасса

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Червинский: Была придумана хорошая легенда для этого. Мы задействовали все наши возможности, привлекли врачей
Червинский: Была придумана хорошая легенда для этого. Мы задействовали все наши возможности, привлекли врачей
Скриншот: Shuster online / YouTube

Полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Червинский, который руководил спецоперацией по задержанию фигуранта дела о крушении малайзийского самолета Boeing 777, бывшего начальника "бригады противовоздушной обороны ДНР" Владимира Цемаха, рассказал детали этой операции 3 декабря в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Была придумана хорошая легенда для этого. Мы задействовали все наши возможности, привлекли врачей, которые сказали нам определенные диагнозы. Мы сформулировали легенду, подготовили документы, которые указывали, что Цемах – больной человек, он находится под наркозом, потому что у него есть болевые эффекты. Благодаря этому мы провезли Цемаха от Снежного до Донецка 200 км, проехав через три блокпоста [боевиков]. И эта легенда сработала. Боевики не обращали внимания", – отметил Червинский.

По его словам, Цемах сидел на заднем сидении автомобиля, рядом с ним находилось инвалидное кресло.

"Они считали, что это дедушка, которого везет его внук или племянник в район Донецка Трудовское, который граничит с Марьинкой. Там мы его планировали перевезти", – сообщил разведчик.

Он добавил, что Цемах был в таком состоянии, что выполнял все команды. За 200 м до линии разграничения Цемаха пересадили в инвалидное кресло, подвезли к линии разграничения и перешли ее.

"С нашей стороны его встречали офицеры разведки", – отметил Червинский.

Во время спецоперации получил ранение на мине и погиб один из участников операции.

Контекст:

Украинские спецслужбы задержали Цемаха в конце июня 2019 года в оккупированном Снежном Донецкой области, 4 июля суд в Киеве взял его под стражу, а 5 сентября освободил под личное обязательство

В результате операции в Снежном погиб украинский разведчик Александр Колодяжный, еще один разведчик – Дмитрий Гержан – получил тяжелое ранение (ему ампутировали ногу).

В расследовательской группе Bellingcat утверждали, что Цемах являлся очевидцем событий, связанных с крушением малайзийского Boeing. Тогда погибли все 298 человек, которые находились на борту, большая часть погибших была гражданами Нидерландов. По данным Bellingcat, будучи лично непричастным к запуску ракеты, Цемах, вероятно, прятал зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого сбили MH17, и общался с членами его экипажа.

3 сентября спикер международной следственной группы (JIT) Брехтье ван де Мосдейк сообщила, что прокуроры, которые расследуют крушение рейса MH17, хотят допросить Цемаха, поэтому нидерландская сторона предпочла бы, чтобы он находился в Украине и был "доступным для следствия". 40 депутатов Европарламента обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не отдавать Цемаха России. По данным СМИ, Фред Вестербеке, который в то время занимал должность главного прокурора Нидерландов, направил письмо Офису генпрокурора Украины с призывом не допустить выдачи Цемаха россиянам. Его доступность для допроса является вопросом исключительной важности, говорилось в письме.

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Гражданин Украины Цемах был среди тех, кто отправился в Россию. Среди тех, кого во время обмена вернула Украина, – режиссер Олег Сенцов, крымский активист Владимир Балух, журналист Роман Сущенко и другие. 

12 сентября стало известно, что Цемах вернулся на оккупированную территорию.

Зеленский заявил, что перед выдачей РФ Цемаха допросили. "Я не буду называть фамилии европейских лидеров, с которыми мы проговорили время для всех следственных действий. Мы все это сделали. Все, что от нас попросили. Это было сложно. Я боялся, что из-за этого может сорваться обмен", – сказал он. 

После обмена власти Нидерландов обратились к России с просьбой выдать Цемаха. 19 ноября Россия сообщила Нидерландам, что не может задержать Цемаха, так как неизвестно, где он находится. В прокуратуре Нидерландов считают, что Россия специально сорвала выдачу Цемаха.

Теги: Донецк, Украина, Донбасс, Марьинка, спецслужбы, война в Украине, спецоперация, война на Донбассе, Владимир Цемах, Свобода слова Савика Шустера, Роман Червинский
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