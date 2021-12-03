Украинский разведчик рассказал, как спецслужбы вывезли Цемаха с оккупированной части Донбасса

Червинский: Была придумана хорошая легенда для этого. Мы задействовали все наши возможности, привлекли врачей Скриншот: Shuster online / YouTube

"Была придумана хорошая легенда для этого. Мы задействовали все наши возможности, привлекли врачей, которые сказали нам определенные диагнозы. Мы сформулировали легенду, подготовили документы, которые указывали, что Цемах – больной человек, он находится под наркозом, потому что у него есть болевые эффекты. Благодаря этому мы провезли Цемаха от Снежного до Донецка 200 км, проехав через три блокпоста [боевиков]. И эта легенда сработала. Боевики не обращали внимания", – отметил Червинский.

По его словам, Цемах сидел на заднем сидении автомобиля, рядом с ним находилось инвалидное кресло.

"Они считали, что это дедушка, которого везет его внук или племянник в район Донецка Трудовское, который граничит с Марьинкой. Там мы его планировали перевезти", – сообщил разведчик.

Он добавил, что Цемах был в таком состоянии, что выполнял все команды. За 200 м до линии разграничения Цемаха пересадили в инвалидное кресло, подвезли к линии разграничения и перешли ее.

"С нашей стороны его встречали офицеры разведки", – отметил Червинский.

Во время спецоперации получил ранение на мине и погиб один из участников операции.