Руководитель операции по захвату Цемаха рассказал, что его отстранили от работы на следующий день после разговора Зеленского и Путина

На вопрос Савика Шустера, какая связь между разговором президентов и отстранением, Червинский сказал: "Я могу только догадываться. По моим данным и данным офицеров, которые принимали участие в расследовании преступления по сбитию MH17, этот разговор состоял из двух частей. Первая часть касалась освобождения украинских моряков. А вторая – это был ультиматум Путина Зеленскому о том, чтобы передать назад Цемаха. Это главное подтверждение того, что Цемах – ценный человек для нас и очень болезненный для Путина, как человек, который может доказать его участие в войне, может доказать, что Россия – агрессор".

Разговор лидеров двух стран состоялся 11 июля 2019 года, через две недели после захвата Цемаха в Снежном. 12 июля Червинского отстранили от работы. После этого он перешел в Главное управление разведки Минобороны Украины.

Червинский заявил, что захват Цемаха был первой спецоперацией такого рода, когда с оккупированной территории вывезли ценного свидетеля.

"Подразделение работало так, что каждая часть отвечала за свое направление. Это направление руководствовалось отделом, который отвечал за Донецк. Его руководство на сегодняшний день уволено. Руководителя вынудили уволиться, довели его до такого состояния, заместитель перевелся, то есть работа не проводится. Это все остановлено, мы не понимаем почему. Я не понимаю почему", – отметил полковник запаса.

Червинский рассказал детали спецоперации по захвату Цемаха. По словам разведчика, Цемах был для Нидерландов настолько ценным свидетелем, что страна разрабатывала операцию, в ходе которой планировалось "проникнуть на территорию Снежного, где жил Цемах, на двух боевых вертолетах, захватить его и вывезти".