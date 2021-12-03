Цемах был ценным свидетелем в деле MH17, Нидерланды планировали захватить его в Снежном – разведчик

Об этом 3 декабря в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Червинский, который руководил спецоперацией по задержанию Цемаха.

"Они обращались к высшему руководству Украины, к президенту с просьбой помочь это сделать. Потому что был выявлен свидетель и он жил на территории Украины. Это можно было сделать. Они даже разрабатывали операцию, чтобы проникнуть на территорию Снежного, где жил Цемах, на двух боевых вертолетах, захватить его и вывезти", – сообщил разведчик.

По его словам, такая операция на 90% была бы провальной.

"Но они хотели это сделать, настолько важным был Цемах. Он был руководителем противовоздушной обороны Снежного, который выставлял "Бук" на позицию, с которой он сделал выстрел, запустил ракету и сбил Boeing, на котором было до 300 гражданских лиц и детей", – отметил Червинский.

Он также рассказал, что Цемах забирал ракету, когда боевики поняли, что сбили гражданский, а не военный самолет.

"Боевики очень испугались этого. Цемах сотрудничал с российским командованием, транслировал всю информацию о том, что происходит, и вывез российский экипаж, российских действующих офицеров с территории Снежного за границу, чтобы можно было спрятать участие российских войск в сбитии Boeing", – добавил полковник запаса.

Червинский заявил, что Цемах был очень ценным свидетелем, он мог дать показания о том, что "именно российские регулярные войска проводят террористические акты на территории Украины".

"Поэтому мы спланировали эту спецоперацию [по задержанию Цемаха]. Голландская сторона сначала даже не поверила этому успеху. Они очень аплодировали, на самом высшем уровне руководства Австралии и Нидерландов звонили нашему президенту со словами благодарности и надежды на то, что Цемах выступит как ключевой свидетель в Гааге, потому что по делу MH17 нет ни одного живого свидетеля, который может подтвердить российское участие", – резюмировал Червинский.