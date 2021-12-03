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Илларионов: Путин получает большое удовольствие от происходящего с Саакашвили, потому что это его противник, который его победил

Илларионов: Путин, конечно, не может простить, что ему пришлось потерпеть поражение от Грузии, от Михаила Саакашвили
Илларионов: Путин, конечно, не может простить, что ему пришлось потерпеть поражение от Грузии, от Михаила Саакашвили
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Президент РФ Владимир Путин не может простить экс-президенту Грузии, главе Исполкома реформ Украины Михаилу Саакашвили то, что потерпел от него поражение в 2008 году. Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 3 декабря заявил российский экономист, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов.

По его мнению, "хозяин Кремля получает большое удовольствие" от того, что происходит с Саакашвили.

"В какой степени он влияет на это, мы не знаем, но то, что это реализует его самые глубокие чувства удовлетворения, потому что его противник, который победил его своим умом, своей энергией, победил его и в политических реформах и в экономических, и победил его даже на поле боя в том смысле, что Путину не удалось реализовать в Грузии то, что планировалось. Планировался захват всей страны. Планировалось свержение того правительства, планировалось свержение самого Михаила Саакашвили. Путин очень надеялся, что ему удастся запугать Михаила Саакашвили, и были отправлены люди, которые пытались уговорить Михаила покинуть территорию страны во время агрессии Кремля против Грузии", – сказал Илларионов.

По его словам, Саакашвили отверг эти "требования и предложения" и остался в стране.

"И именно его действия не позволили ни захватить страну, ни свергнуть правительство, сохранить политический режим, политические свободы и то, что было сделано в стране Михаилом Саакашвили и этой командой. Путин, конечно, не может ему простить то, что ему пришлось потерпеть поражение от Грузии, от Михаила Саакашвили", – заявил эксперт.

Контекст:

8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южноосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, в июле 2017 года потерял его, но в мае 2019-го президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". Экс-президента привезли в Гори в ночь на 20 ноября. В тот же день он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Грузия, Михаил Саакашвили, Андрей Илларионов, Свобода слова Савика Шустера
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