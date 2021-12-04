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ПОЛИТИКА

"Прилетел человек, поздравил. Какой государственный переворот?" Шустер подтвердил, что Ахметов был на его дне рождения

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Шустер обратился в полицию в связи с сюжетом "Украинской правды" о его дне рождения
Шустер обратился в полицию в связи с сюжетом "Украинской правды" о его дне рождения
Фото: Шустер online / Facebook

Телеведущий Савик Шустер подтвердил, что на праздновании его дня рождения в Вильнюсе присутствовал миллиардер Ринат Ахметов, но подчеркнул, что никаких политических вопросов там не обсуждали. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" 3 декабря.

В эфире ток-шоу телеведущий обсуждал с гостями программы расследование "Украинской правды" о праздновании его дня рождения в Вильнюсе. Редакция ток-шоу обратила внимание на то, что расследование УП содержало кадры оперативной съемки, сделанные на праздновании тайно. Шустер видит в материале "Украинской правды" намек на то, что он якобы со своими гостями и Ахметовым готовил государственный переворот. В то же время в материале говорилось, что согласно информации источника УП в политических кругах, в Вильнюсе Ахметов обсуждал возможных кандидатов на предстоящих парламентских и президентских выборах.

Шустер отметил, что на празднике были его друзья из Украины и Литвы, прилетели его дети из Италии. "В итоге оказалось, что нас всех записывали, и "Украинская правда" вышла с фильмом "Однажды в Вильнюсе", как "Однажды в Америке", но там подтекст был не мафиозный, а подтекст был такой, что может быть даже, мы госпереворот там готовили", – заявил журналист.

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов попросил телеведущего все же ответить, был ли Ахметов на его празднике и обсуждал ли он там с кем-либо из присутствующих попытку государственного переворота, о котором говорил президент Владимир Зеленский.

"Ну прилетел человек, поздравил. Ну и все. Какой государственный переворот? Вообще кто говорил о политике? Я со своими детьми буду обсуждать это или как? Или с кем? С литовскими парламентариями? Или с [основателем издания "ГОРДОН"] Дмитрием Гордоном, или с кем я буду это обсуждать? Это чистая, абсолютная манипуляция!" – сказал Шустер. 

В программе заявили также, что видео журналистам "передали из Офиса президента", а само расследование "подыгрывает властям".

"Конечно, мы обратились уже в полицию Украины. Конечно, сейчас я обратился к парламентариям Литвы, чтобы все же выяснить, кто вел эту съемку. Она незаконна и реально ставит под угрозу безопасность самой Литвы", – добавил Шустер. 

Юрист, глава правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяна Котюжинская сообщила, что Студия Савика Шустера обратилась к ней за комментарием по поводу этого расследования. По ее мнению, журналисты "Украинской правды" нарушили право на неприкосновенность частной жизни, поскольку расследование базируется на видеоматериалах слежки за частными лицами, "ни один из которых не является государственным служащим или лицом, получающим бюджетные средства или выполняющим делегированные государством функции".

"Если Ринат Ахметов был в Литве и поздравил Савика Шустера с днем рождения, то это событие частной жизни и такая информация вряд ли будет признана общественно необходимой Европейским судом по правам человека", – написала она.

https://www.facebook.com/ukranianmedialawyersassociation/posts/4854228281304767

Автор расследования Михаил Ткач с этим не согласен. В своем Facebook он объяснил, что считает празднование дня рождения Шустера несущим общественный интерес, поскольку там находились лица, совсем недавно занимавшие высокие государственные должности, а также владелец крупнейших бизнес-структур в стране. 

"Я много видел, но чтобы юрист смогла назвать Арсена Авакова, который меньше полугода назад был министром внутренних дел, частным лицом – это впервые... Если кто-то хочет чаевничать с Аваковым и Ахметовым, то должен быть готов к тому, что об этом станет известно обществу", – отметил он. 

Журналист также подчеркнул, что не упоминает в этом материале о ресторанах и гостиничных комплексах, аренде чартерного самолета и не называет всех гостей, поскольку это личное дело Шустера. 

https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/4547684561967697

Контекст:

Расследование "Украинской правды" о дне рождения Шустера было опубликовано в YouTube 30 ноября. У него уже более 1 млн просмотров.

Материал появился на фоне слухов о конфликте между Зеленским и Ахметовым, который считается самым богатым гражданином Украины. Журнал "Forbes Украина" оценивает его состояние в $7,6 млрд.

Аваков говорил, что на дне рождения Шустера "у него не было никаких отдельных встреч с гостями". "Состав гостей мне обсуждать некорректно: я не репортер, я гость. Корректно самому Савику, если сочтет нужным", – отметил бывший министр. 

1 декабря в комментарии "Украинской правде" Шустер сказал, что свое 69-летие он решил отпраздновать с друзьями на родине. "Я показал им мою Литву. Рассказал об истории Великого княжества Литовского, простиравшегося чуть ли не до Москвы. Мои гости узнали, почему до советской, а затем нацистской оккупации Вильнюс называли Северным Иерусалимом, каким символом было кафе Neringa для многих диссидентов", – рассказал журналист. По его словам, в эти дни современная политика "его мало интересовала".

Он также отметил, что в 1971 году список гостей его праздника, скорее всего, оказался в КГБ. "Сейчас, надеюсь, другие времена и список гостей на моем дне рождения я оставлю при себе", – добавил он. 

Ахметов, как заявили в "Украинской правде", комментировать расследование отказался. 

3 декабря врач и телеведущий Евгений Комаровский в интервью блогеру Анатолию Шарию, которого в Украине подозревают в госизмене, подтвердил, что Ахметов был на дне рождения Шустера в Вильнюсе. "Конечно, был, ну был. Он пришел на день рождения и исчез после этого. И все. [Общались] о Савике Шустере. Он говорил очень потрясающий тост за здоровье человека, который обходится ему очень дорого. Потому что Шустер не согласовывает с ним ничего и делает что хочет. А потом на него [Ахметова] наезжает власть и он теряет деньги", – сказал педиатр.

Теги: Ринат Ахметов, Савик Шустер, Юрий Бутусов, праздники, Вильнюс, Евгений Комаровский, расследование, журналисты, государственный переворот, ток-шоу, слежка, Михаил Ткач, Татьяна Котюжинская, Свобода слова Савика Шустера
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