"Прилетел человек, поздравил. Какой государственный переворот?" Шустер подтвердил, что Ахметов был на его дне рождения

В эфире ток-шоу телеведущий обсуждал с гостями программы расследование "Украинской правды" о праздновании его дня рождения в Вильнюсе. Редакция ток-шоу обратила внимание на то, что расследование УП содержало кадры оперативной съемки, сделанные на праздновании тайно. Шустер видит в материале "Украинской правды" намек на то, что он якобы со своими гостями и Ахметовым готовил государственный переворот. В то же время в материале говорилось, что согласно информации источника УП в политических кругах, в Вильнюсе Ахметов обсуждал возможных кандидатов на предстоящих парламентских и президентских выборах.

Шустер отметил, что на празднике были его друзья из Украины и Литвы, прилетели его дети из Италии. "В итоге оказалось, что нас всех записывали, и "Украинская правда" вышла с фильмом "Однажды в Вильнюсе", как "Однажды в Америке", но там подтекст был не мафиозный, а подтекст был такой, что может быть даже, мы госпереворот там готовили", – заявил журналист.

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов попросил телеведущего все же ответить, был ли Ахметов на его празднике и обсуждал ли он там с кем-либо из присутствующих попытку государственного переворота, о котором говорил президент Владимир Зеленский.

"Ну прилетел человек, поздравил. Ну и все. Какой государственный переворот? Вообще кто говорил о политике? Я со своими детьми буду обсуждать это или как? Или с кем? С литовскими парламентариями? Или с [основателем издания "ГОРДОН"] Дмитрием Гордоном, или с кем я буду это обсуждать? Это чистая, абсолютная манипуляция!" – сказал Шустер.

В программе заявили также, что видео журналистам "передали из Офиса президента", а само расследование "подыгрывает властям".

"Конечно, мы обратились уже в полицию Украины. Конечно, сейчас я обратился к парламентариям Литвы, чтобы все же выяснить, кто вел эту съемку. Она незаконна и реально ставит под угрозу безопасность самой Литвы", – добавил Шустер.

Юрист, глава правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяна Котюжинская сообщила, что Студия Савика Шустера обратилась к ней за комментарием по поводу этого расследования. По ее мнению, журналисты "Украинской правды" нарушили право на неприкосновенность частной жизни, поскольку расследование базируется на видеоматериалах слежки за частными лицами, "ни один из которых не является государственным служащим или лицом, получающим бюджетные средства или выполняющим делегированные государством функции".

"Если Ринат Ахметов был в Литве и поздравил Савика Шустера с днем рождения, то это событие частной жизни и такая информация вряд ли будет признана общественно необходимой Европейским судом по правам человека", – написала она.

Автор расследования Михаил Ткач с этим не согласен. В своем Facebook он объяснил, что считает празднование дня рождения Шустера несущим общественный интерес, поскольку там находились лица, совсем недавно занимавшие высокие государственные должности, а также владелец крупнейших бизнес-структур в стране.

"Я много видел, но чтобы юрист смогла назвать Арсена Авакова, который меньше полугода назад был министром внутренних дел, частным лицом – это впервые... Если кто-то хочет чаевничать с Аваковым и Ахметовым, то должен быть готов к тому, что об этом станет известно обществу", – отметил он.

Журналист также подчеркнул, что не упоминает в этом материале о ресторанах и гостиничных комплексах, аренде чартерного самолета и не называет всех гостей, поскольку это личное дело Шустера.