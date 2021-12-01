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"Украинская правда" выпустила расследование о дне рождения Шустера. Во время празднования в Литве, по ее данным, находился Ахметов

 
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Гости дня рождения Шустера (третий справа): Комаровский, Аваков, Елизаров, Гордон и Гройсман
Гости дня рождения Шустера (третий справа): Комаровский, Аваков, Елизаров, Гордон и Гройсман
Фото: Arsen Avakov / Facebook

31 ноября "Украинская правда" выпустила расследование о праздновании дня рождения украинского телеведущего Савика Шустера в Вильнюсе (Литва), на котором присутствовали известные политики и журналисты.

Издание напомнило, что 22 ноября бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опубликовал в соцсетях фотографию, на которой запечатлены он, Шустер, доктор и телеведущий Евгений Комаровский, партнер Шустера, продюсер и бизнесмен Павел Елизаров, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон и бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Фото было сделано возле Тракайского замка, а все герои снимка держали в руках средневековое оружие – мечи, топоры и щиты. Гордон позже объяснил, что вся эта компания праздновала в Литве, на родине Шустера, его день рождения – 22 ноября телеведущему исполнилось 69 лет. 

"За этим фото на самом деле ничего не стоит, кроме того, что мы любим Савика, приехали отпраздновать его день рождения и сфотографировались с предметами, взятыми у рыцарей напрокат. А кто уж там себе больной головой надумал, то это дело не наше, а больной головы. А может, и не одной", – заявил тогда Гордон.

"Украинская правда" выяснила, что гости дня рождения Шустера вылетели в Вильнюс из Борисполя 21 ноября на Boeing 737 с бортовым номером LY-JMS, который осуществлял чартерный рейс. Журналисты сняли, как в аэропорт, в частности, прибыли Аваков, Комаровский, Елизаров, Гордон с супругой, главным редактором издания "ГОРДОН" Алесей Бацман. 

В этот же день, по данным "Украинской правды", из Борисполя в Париж вылетел самолет Airbus с бортовым номером P4-RLA, на борту которого был бизнесмен Ринат Ахметов (журналисты сняли, как он приехал в VIP-терминал аэропорта). 22 ноября этот самолет из Франции прибыл в Вильнюс.

Журналисты опубликовали кадры, снятые скрытой камерой, как гости Шустера прогуливаются по улицам Вильнюса, а затем отмечают день рождения в одном из ресторанов города. Судя по опубликованным кадрам, на вечеринке присутствовали все люди с фотографии Авакова, а также бывший народный депутат Николай Катеринчук и российский экономист, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов. На кадрах видно, что на празднике также были Бацман и супруга Гройсмана Елена Гройсман.

Издание подчеркнуло, что Ахметова среди гостей вечеринки не было. Но, по данным источника "Украинской правды" "в политических кругах", в Вильнюсе Ахметов якобы обсуждал возможных кандидатов на предстоящих парламентских и президентских выборах.

В расследовании сказано, что 22 ноября, в день, когда рейсы Y-JMS и P4-RLA прилетели в Литву, журналисты издания заметили в аэропорту Вильнюса и брата мэра Киева, боксера Владимира Кличко. Автор расследования Михаил Ткач спросил у мэра Киева Виталия Кличко, встречался ли его брат в Вильнюсе с Ахметовым и был ли он посредником в его переговорах с бизнесменом. Виталий Кличко ответил, что дружит с Шустером, но на его празднике присутствовать не мог, так как поехал на день рождения дочери, и сказал, что "Владимир вне политики и не уполномочен вести никаких переговоров". 

По данным "Украинской правды", самолет Ахметова и самолет с гостями Шустера вернулись в Киев в разное время 23 ноября.

Шустер на момент публикации расследования не ответил на вопросы издания. Ахметов комментировать информацию журналистов отказался. Аваков сказал, что на дне рождения ведущего в Литве "у него не было никаких отдельных встреч с гостями". "Состав гостей мне обсуждать некорректно: я не репортер, я гость. Корректно самому Савику, если если сочтет нужным", – отметил бывший министр. 

ВИДЕО
Видео: Українська правда / YouTube
Контекст:

Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году, президентские – в 2024-м. 

Ахметов – самый богатый гражданин Украины. Журнал "Forbes Украина" оценивает его состояние в $7,6 млрд.

11 ноября "Украинская правда", ссылаясь на источники в окружении Ахметова, написала, что отношения бизнесмена и президента Украины Владимира Зеленского начали портиться после принятия закона об олигархахПо данным издания, на ухудшение отношений также повлияла манера общения, которую представители Офиса президента позволяли себе в разговорах с Ахметовым и его командой. Но бизнесмен опроверг эту информацию. "Я со всеми общаюсь уважительно и с собой никому не позволю говорить по-хамски", – подчеркнул он.

24 ноября конфликт между командой президента и Ахметовым обострился. Нардепы от пропрезидентской силы "Слуга народа" заявили о решении бойкотировать телеканалы "Украина" и "Украина 24", которые принадлежат бизнесмену. Парламентарии обвинили каналы в распространении фейков, манипуляций и "публичных безосновательных оскорблениях тех, кто мешает олигарху". "Никогда не согласимся с использованием телеканалов и журналистов для шантажа государства и общества для лоббирования бизнес-политических интересов собственников", – сказано в заявлении. 

В "Медиа Группе Украина", куда входят телеканалы "Украина" и "Украина 24", ответили, что журналисты этих СМИ соблюдают стандарты и принципы свободы слова. В медиагруппе отметили, что телеканалы не могут замалчивать важные темы, в том числе относительно спецоперации по задержанию вагнеровцев и офшоров президента. 

В ходе пресс-марафона 26 ноября Зеленский заявил, что на начало декабря якобы готовился государственный переворот с участием Ахметова. Бизнесмен назвал обвинения Зеленского "сплошной ложью". Он пообещал и дальше "защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова". "И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", – заявил Ахметов.

29 ноября "Украинская правда" написала, что причиной конфликта между Зеленским и Ахметовым могли стать попытки окружения бизнесмена влиять на депутатов парламента и развалить монобольшинство "Слуги народа". 

Теги: Владимир Кличко, Виталий Кличко, Дмитрий Гордон, Ринат Ахметов, Савик Шустер, Арсен Аваков, Литва, Андрей Илларионов, Владимир Гройсман, Николай Катеринчук, Вильнюс, Евгений Комаровский, Алеся Бацман, Павел Елизаров
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