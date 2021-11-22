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"Игра престолов нашего времени". Фотожабы и шутки о совместном фото Гордона с Аваковым, Шустером, Комаровским, Гройсманом и Елизаровым

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Соцсеть реагирует на совместное фото мемами
Соцсеть реагирует на совместное фото мемами
Фото: Yevgeniy Mudzhyri / Facebook

22 ноября основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон и экс-министр внутренних дел Арсен Аваков почти одновременно поделились несколькими общими фото с экс-премьером Владимиром Гройсманом, врачом Евгением Комаровским, продюсером и бизнесменом Павлом Елизаровым и телеведущим Савиком Шустером. Соцсети отреагировали шутками и фотожабами.

"Стесняюсь спросить... А кто в роли шашлыка?" – пишет пользователь Игорь Чаленко.

https://www.facebook.com/igor.chalenko/posts/5194464130597983

Экс-нардеп Борислав Береза считает, что это фото станет популярным в Офисе президента.

"Но там оно вызовет не только какие-то мысли, но еще икоту и страх. Потому что на Банковой боятся всего, что пугает. А Вову и Андрюшу пугают любые объединения, которые они не контролируют. А я бы на их месте подумал, а кого это отрезали возле Гройсмана? Ведь точно кого-то из ОП, кто решил сменить лагерь", – написал он в Facebook.

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7209027779123266

"Ну кто же приходит с ножами на перестрелку", – пошутил блогер Антон Ходза и сравнил фото с кадром из сериала "Слуга народа", где Зеленский держит пулеметы.

https://www.facebook.com/anton.ohaiogodzaimas/posts/10215434953786878

Автоблогер Евгений Муджири поделился мемом, где к снимку прифотошоплен пятый президент Петр Порошенко из ставшего мемом снимка с грибами.

https://www.facebook.com/mudzhyri/posts/10158635407112711

Он же в шутку сравнил фото с сериалом "Игра престолов".

https://www.facebook.com/mudzhyri/posts/10158635367112711

Инвестиционный банкир Сергей Фурса сравнил снимок с фотографией экс-нардепа Олега Ляшко с вилами.

https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/5300494633310241

Несколькими фотошопными мемами с этой фотографией поделился пользователь Twitter под ником саша з журбавлиною.

Теги: Дмитрий Гордон, Савик Шустер, Владимир Гройсман, Евгений Комаровский, Алеся Бацман, Павел Елизаров
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