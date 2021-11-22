"Игра престолов нашего времени". Фотожабы и шутки о совместном фото Гордона с Аваковым, Шустером, Комаровским, Гройсманом и Елизаровым

"Стесняюсь спросить... А кто в роли шашлыка?" – пишет пользователь Игорь Чаленко.

Экс-нардеп Борислав Береза считает, что это фото станет популярным в Офисе президента.

"Но там оно вызовет не только какие-то мысли, но еще икоту и страх. Потому что на Банковой боятся всего, что пугает. А Вову и Андрюшу пугают любые объединения, которые они не контролируют. А я бы на их месте подумал, а кого это отрезали возле Гройсмана? Ведь точно кого-то из ОП, кто решил сменить лагерь", – написал он в Facebook.

"Ну кто же приходит с ножами на перестрелку", – пошутил блогер Антон Ходза и сравнил фото с кадром из сериала "Слуга народа", где Зеленский держит пулеметы.

Автоблогер Евгений Муджири поделился мемом, где к снимку прифотошоплен пятый президент Петр Порошенко из ставшего мемом снимка с грибами.

Он же в шутку сравнил фото с сериалом "Игра престолов".

Инвестиционный банкир Сергей Фурса сравнил снимок с фотографией экс-нардепа Олега Ляшко с вилами.

Несколькими фотошопными мемами с этой фотографией поделился пользователь Twitter под ником саша з журбавлиною.