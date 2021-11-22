"Команда супергероев Украины". Бацман показала "рыцарское" фото с Гордоном, Аваковым, Комаровским, Гройсманом, Шустером и Елизаровым

Компания сфотографировалась на острове Тракай в Литве Фото: Arsen Avakov / Facebook

Сфотографировались они на острове Тракай в Литве, где 19–20 ноября проходил форум "Будущее демократии". У всех в руках средневековое оружие.

"А я вся в белом", – подписала снимок Бацман.

Подписчики бурно отреагировали на такой общий снимок.

"Команда супергероев Украины", – отметил пользователь Дмитрий Иванов-Нечипоренко Листерман.

"Та еще банда. Прячься, кто может", – написал Александр Швец.

Еще одно фото почти в таком же составе – но без Бацман – опубликовал и Аваков в своем Facebook с подписью: "Да-да, это именно то, о чем вы подумали".

Также экс-министр внутренних дел показал селфи с Комаровским.