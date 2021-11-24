"Взяли у рыцарей". Гордон рассказал о фото с вооруженными Аваковым, Комаровским, Гройсманом, Шустером и Елизаровым

22 ноября Гордон и Аваков почти одновременно поделились несколькими такими общими фото. Это стало причиной появления в соцсетях фотожаб и шуток на эту тему.

"Я, честно говоря, удивился, что буквально не было сайта, ни одного издания, телеканала в Украине, не было ни одного лидера и не лидера мнений, кто бы не перепостил эту фотографию и всячески ее не обсуждал. "Это оппозиция [президенту Украины Владимиру] Зеленскому", "Это собрались в поход там на Зеленского" и так далее. Что только не писали. На самом деле, как всегда, все не так", – сказал Гордон.

Он объяснил, что фотография появилась после того, как Шустер и Елизаров придумали отпраздновать день рождения телеведущего на его родине.

"Савик родом из Вильнюса, и вот они решили пригласить гостей Савика в Литву, в Вильнюс, на два дня, 21-е и 22-е [ноября]. 22-го день рождения Савика. И мы полетели в Вильнюс. И там была прекрасная программа", – отметил основатель издания "ГОРДОН".

Он рассказал, что Шустер показал в Вильнюсе дом, где он родился; школу, где учился; место, где будущий телеведущий играл в футбол; культовый ресторан, где побывали многие известные люди. А затем отправились в город Тракай, где и была сделана знаменитая теперь фотография.

"Тракай находится недалеко от Вильнюса, там шикарный замок, к которому надо плыть на катерочке таком, и здесь были как раз рыцари, они устроили рыцарский турнир для нас специально – с мечами. Вот эти все предметы мы взяли у рыцарей, и сделали такое фото", – объяснил Гордон.

По его словам, это вся история.

"За этим фото на самом деле ничего не стоит, кроме того, что мы любим Савика, приехали отпраздновать его день рождения и сфотографировались с предметами, взятыми у рыцарей напрокат. А кто уж там себе больной головой надумал, то это дело не наше, а больной головы. А может, и не одной", – заявил Гордон.