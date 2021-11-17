Гордон возглавил топ самых популярных блогеров в Украине в 2021 году

18% участников опроса сообщили, что чаще всего читают в соцсетях Гордона Фото: Дмитрий Гордон / Facebook

Авторы исследования, результаты которого опубликовало Detector.Media, изучили отношение украинцев к СМИ и потребление разных типов медиа.

18% участников опроса сообщили, что чаще всего читают в соцсетях Гордона. 11% смотрят российского журналиста Юрия Дудя, 10% – украинского политика и волонтера Сергея Притулу.

В топ-10 попали украинские журналисты Янина Соколова (4%), Майкл Щур (3%), Виталий Портников (3%), Юрий Бутусов (2%), а также пророссийский блогер Анатолий Шарий (7%).

Исследование проводилось социологической компанией InMind в июле – августе этого года. В нем приняли участие 4 тыс. респондентов в 12 областях Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,5%.