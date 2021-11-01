Гордон спел в домашнем караоке для жены и детей. Видео

Гордон спел песню "Вагон-ресторан" российского поэта и исполнителя Михаила Шелега. Компанию Гордону составила его жена, главный редактор издания "ГОРДОН" Алеся Бацман – в конце ролика они пели вместе, взявшись за руки.

На видео запечатлены и их дети, а также дети журналиста от предыдущих отношений.

"И снова домашнее караоке", – подписал он видео.

Система оценила вокал Гордона на 98 баллов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)