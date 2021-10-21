"Поиграй грудью". Гордон в свой день рождения запустил в сети челлендж

"Предлагаю вам подключиться к нашей игре. Старинная забава "Поиграй мышцами". Поехали. Присылайте, что получится у вас", – сказал Гордон.

В комментарии к ролику журналист поставил хештег "поиграй грудью".

"Мальчики и девочки, присоединяйтесь", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)