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21 октября, 2021
 
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"Поиграй грудью". Гордон в свой день рождения запустил в сети челлендж

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Гордон: Мальчики и девочки, присоединяйтесь
Гордон: Мальчики и девочки, присоединяйтесь
Фото: gordondmytro / Instagram

Украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон 21 октября, в свой день рождения, опубликовал в Instagram ролик, на котором запечатлен с голым торсом – во время съемки он поиграл на камеру мышцами груди.

"Предлагаю вам подключиться к нашей игре. Старинная забава "Поиграй мышцами". Поехали. Присылайте, что получится у вас", – сказал Гордон. 

В комментарии к ролику журналист поставил хештег "поиграй грудью".

"Мальчики и девочки, присоединяйтесь", – написал он.

Контекст:

Дмитрий Гордон родился 21 октября 1967 года в Киеве. Вместе с женой, главным редактором интернет-издания "ГОРДОН" Алесей Бацман он воспитывает троих дочерей: Санту (2012), Алису (2016) и Лиану (2019). От предыдущих отношений у журналиста есть сыновья Ростислав (1992), Дмитрий (1995), Лев (2001) и дочь Елизавета (1999).

Теги: Дмитрий Гордон, видео, мода и красота, грудь, челлендж
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