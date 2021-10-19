Гордон рассказал, как они с Бацман придумали сюжет с водкой и огурцами для рекламы издания "ГОРДОН"

Гордон: В голове всегда, особенно в Алесиной, сидит креатив. Моя задача – догнать ее креатив и иногда дополнить Фото: gordondmytro / Instagram

"Сели с Алесей за стол. Надо сделать рекламу сайту. Ну давай – водку налили. Откуда я взял слова "Погнали наши городских", не знаю. С одного дубля записали. Креатив. В голове всегда, особенно в Алесиной, сидит креатив. Моя задача – догнать ее креатив и иногда дополнить. Всегда все было креативно", – рассказал Гордон.

Рекламный ролик, о съемках которого рассказал журналист, был опубликован в сети в мае 2020 года. В нем Дмитрий Гордон и Алеся Бацман запечатлены за обеденным столом.

По сюжету Гордон наливает из графина водку, и в это время звонит его телефон – собеседник сообщает журналисту о чьей-то отставке.

"Он только что ушел в отставку, – закончив разговор, говорит супруге Гордон. – Надо срочно дать новость на сайте".

"Дима, на сайте "ГОРДОН" о событиях пишут раньше, чем они происходят", – отвечает ему Бацман. После этого журналист поднимает тост за интернет-издание, выпивает водку и закусывает огурцом. В финале ролика появляется логотип интернет-издания.

На данный момент ролик на YouTube-канале Дмитрия Гордона посмотрели более 200 тыс. раз.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

В комментарии проекту "Организаторы" Гордон отметил, что людям важно дарить улыбку и эмоцию.

"Ну это реально смешно – сидят чуваки, пьют и говорят о сайте. Когда я начал издавать газету, я сразу сверху написал: "Бульвар Гордона – лучшая газета Украины", чтобы ни у кого не было никаких сомнений. С первого номера. Потому что я знаю силу внушения. Все видят газету – лучшая газета. Я понимаю законы шоу-бизнеса. Я там жил и продолжаю жить", – резюмировал журналист.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube