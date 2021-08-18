  Гордон рассказал, когда заработал свой первый миллион

"Миллион долларов – в 23 года", – сообщил он.

Его ответ можно послушать, начиная с 15-й минуты видео. Запись эфира опубликована на его YouTube-канале "Дмитрий Гордон".

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Контекст:

Онлайн-проект под названием "Академия Дмитрия Гордона" стартовал в мае 2021 года. По словам Гордона, все материалы, которые предлагает академия, абсолютно эксклюзивные, их нет в открытом доступе.

Подписчики академии получат возможность задать вопросы напрямую Гордону и получить ответ как на платформе самой академии, так и во время прямых эфиров с журналистом.

"Благодаря этой платформе многие люди смогут побывать на моих интервью и увидеть закулисную жизнь, смогут задать вопросы напрямую тем, кто у меня в гостях на интервью. Благодаря этой платформе люди, которые уже знают о жизни, казалось, все, смогут делиться самым сокровенным, самым наболевшим и делать жизнь многих людей иной", – рассказал Гордон о своей академии.