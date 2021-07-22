Спутница Панина в Испании засветила футболку с изображением Гордона

Панин – Гордону: Дима, ты всегда с нами! Даже в Испании Фото: actor_ap / Instagram

"Дима, ты всегда с нами! Даже в Испании", – обратился он к журналисту, поставив активную ссылку на его страницу.

Гордон отреагировал на публикацию, поставив в комментариях три графические иконки в виде сердца.

Такая футболка, как у спутницы Панина, продается в магазине мерчей Gordon shop. Стоимость этой модели под названием "Футболка белая с классическим изображением Дмитрия Ильича. Unisex" составляет 599 грн. В описании говорится, что она изготовлена из хлопка и имеет "заряд на успех лично от Дмитрия".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gordon shop (@grdnshop)



