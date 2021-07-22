Спутница Панина в Испании засветила футболку с изображением Гордона

"Дима, ты всегда с нами! Даже в Испании", – обратился он к журналисту, поставив активную ссылку на его страницу.
Гордон отреагировал на публикацию, поставив в комментариях три графические иконки в виде сердца.
Такая футболка, как у спутницы Панина, продается в магазине мерчей Gordon shop. Стоимость этой модели под названием "Футболка белая с классическим изображением Дмитрия Ильича. Unisex" составляет 599 грн. В описании говорится, что она изготовлена из хлопка и имеет "заряд на успех лично от Дмитрия".
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В Gordon shop, кроме белой футболки, также представлена аналогичная футболка в черном цвете. Ознакомиться с полным ассортиментом продукции можно на официальном сайте мерча Гордона.
Поклонники журналиста часто делятся в социальных сетях приобретенными товарами с изображением журналиста – увидеть самые интересные отзывы можно на странице Гордона в Instagram в разделе "Фан-клуб".
Панин наиболее известен по фильмам "Звезда", "Жмурки" и сериалу "Солдаты". Сейчас он живет в Испании вместе с дочерью Анной, матерью которой является актриса Юлия Юдинцева. С 2017 года по решению суда ребенок проживает с отцом.
В 2013 году Панин заявил, что является бисексуалом.
Артист время от времени делится с подписчиками совместными фото с Дикусаровой, не комментируя их отношения.