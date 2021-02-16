13-летняя дочь Панина стала резидентом Испании

Проживающий в Испании российский актер Алексей Панин 16 февраля в Instagram сообщил, что его 13-летняя дочь Анна стала резидентом этой страны.
Артист обнародовал фото дочери, на котором она запечатлена с соответствующим документом в руках.
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Панин родился в 1977 году в Москве. Он наиболее известен по фильмам "Звезда", "Жмурки" и сериалу "Солдаты".
В последнее время актер вместе с дочерью Анной живут в Испании, в городе Торревьеха в провинции Аликанте.
Мать Анны (2007) – актриса Юлия Юдинцева. Родители судились за дочь с 2008-го по 2017 год. Четыре года назад суд Владимирской области принял решение, что дочь может проживать с отцом. На видео, которые артист периодически публикует в сети, Анна заявляет, что не хочет жить с матерью.
Панин получил вид на жительство в Испании в августе 2020 года.