13-летняя дочь Панина стала резидентом Испании

Российский артист Алексей Панин вместе с 13-летней дочерью Анной проживают в Испании.

Проживающий в Испании российский актер Алексей Панин 16 февраля в Instagram сообщил, что его 13-летняя дочь Анна стала резидентом этой страны.

Артист обнародовал фото дочери, на котором она запечатлена с соответствующим документом в руках.

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Панин родился в 1977 году в Москве. Он наиболее известен по фильмам "Звезда", "Жмурки" и сериалу "Солдаты".

В последнее время актер вместе с дочерью Анной живут в Испании, в городе Торревьеха в провинции Аликанте.

Мать Анны (2007) – актриса Юлия Юдинцева. Родители судились за дочь с 2008-го по 2017 год. Четыре года назад суд Владимирской области принял решение, что дочь может проживать с отцом. На видео, которые артист периодически публикует в сети, Анна заявляет, что не хочет жить с матерью.

Панин получил вид на жительство в Испании в августе 2020 года.