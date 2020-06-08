Панина выгнали с похорон Кокшенова. Устроил скандал перед гробом. Подробности

По сообщению "Комсомольской правды", российский актер Алексей Панин в матерной форме высказывался о покойном актере Михаиле Кокшенове и назвал его деревянным.

Российский актер Алексей Панин устроил скандал на похоронах Михаила Кокшенова. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Панин назвал покойного самым бездарным режиссером и "деревянным" актером, ругаясь при этом матом у гроба.

Актриса Татьяна Васильева пресекла высказывания Панина, подчеркнув, что Кокшенов был любимцем россиян.

"Его уникальность в том, что он мог украсить любую картину! Самую бездарную! Это актер народный! Он из метро, откуда угодно этот человек! Его все признают своим, народ наш!" – сказала она.

Проститься с Кокшеновым пришли дочери, бывшие жены и около 15 друзей, сообщается в другом материале "Комсомольской правды". Панин высказался и по этому поводу, отметив, что журналистов пришло больше, чем друзей.

На просьбу прокомментировать по телефону свое поведение Панин сказал, что все это выдумки. "Ничего не говорил. Раздули опять скандал. Я стоял у урны рядом с врачом Михаила Михайловича. Простился. Теперь еду домой", – сказал он.

Церемония прощания проходила в ритуальном зале Митинского крематория, а урну с прахом артиста похоронили на Новодевичьем кладбище в фамильном склепе Кокшеновых.

Михаил Кокшенов умер 5 июня в одной из больниц Москвы. О его смерти сообщила поэтесса Любовь Воропаева.

Наиболее известные роли Кокшенова – в фильмах "Не может быть", "Самая обаятельная и привлекательная", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", "Спортлото-82", "Гараж".